Удари по Одесі: рятувалися в коридорі з маленькими дітьми

Зруйнований балкон. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сьогодні, 31 березня російські дрони атакували Одесу. Під удар потрапив житловий сектор міста. Пошкоджено багатоповерхівку та є постраждалий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та поспілкувалися з мешканцями пошкодженого будинку.

Атака на Одесу

Цього ранку російські війська знову вдарили по мирному населенню Одеси. У Київському районі пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок — з другого по четвертий поверхи вибиті вікна, пошкоджені фасади та балкони. На місці сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

"Ворог знову завдав удару по мирному населенню міста Одеси. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, постраждала одна особа. Загалом від ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 13 вогнеборців", — повідомив пресофіцер ДСНС Одещини Олександр Колосюк.

Будинок, який постраждав. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Унаслідок удару постраждав 50-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. На місці працюють прокурори, СБУ та поліція. Розслідування веде управління СБУ в Одеській області.

Розбите вікно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Ховалися у коридорі

Люди кажуть, що ховалися в будинку. До укриття дійти майже не було часу. Тому реакція була миттєвою. Після вибухів у квартирах вибило скло. Але, за словами мешканців, могло бути значно гірше.

"Дівчата з дитиною вийшли в коридор, коли почалася тривога. Дитині рік. У нас укриття недалеко, п’ять хвилин — у дитсадку, там є вода і два виходи. Але сьогодні не встигли", — розповіла мешканка будинку Ольга.

Мешканка будинку Ольга про атаку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Дрон над Молдовою

Під час атаки безпілотник типу Shahed залетів у повітряний простір Молдови з боку Одеської області. За даними прикордонної поліції, дрон зафіксували о 21:29. Він пролетів над кількома населеними пунктами, зокрема Дубоссарами та Оргеєвом, і рухався на північ. З радарів апарат зник близько 22:03. Окремо в Міноборони уточнили, що інший зафіксований проліт тривав близько 8 хвилин на висоті до 500 метрів. Після цього дрон залишив територію країни.

Уламки біля будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Через інцидент повітряний простір на півночі країни тимчасово обмежили, згодом його відкрили. У МЗС Молдови заявили, що проліт дрона є грубим порушенням суверенітету країни. Відомство закликало дотримуватися міжнародного права та поважати кордони держав.

Пошкодження будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі 28 березня росіяни атакували Одесу ударними дронами, під обстрілом були житлові квартали та пологовий будинок. У місті всю ніч вирували пожежі, пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки. Наразі відомо про 12 постраждалих та двох загиблих людей.

Також Новини.LIVE писали, що після масованої атаки дронів на Одесу 28 березня без житла і без мами залишився другокласник. Дитину у лікарні перебуває під наглядом медиків і психологів. У місті намагаються розшукати його рідних. Масштаби руйнувань — одні з найбільших за час війни.