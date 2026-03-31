Росіяни атакували дев'ятиповерхівку в Одесі: постраждав чоловік
Російські війська у ніч проти 31 березня атакували Одесу ударними дронами. Ворог влучив у дев'ятиповерхівку, внаслідок чого є руйнування. Також постраждав чоловік.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Обстріл Одеси 31 березня
Лисак розповів, що ворог завдав удару по місту під ранок. Є влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Там пошкоджено фасад, балкони та скління з другого по четвертий поверхи.
"Постраждав чоловік. Необхідну медичну допомогу йому надали на місці. Подальше лікування проходитиме амбулаторно", — зазначив очільник МВА.
За його словами, на місці виникла пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники. Наразі на місці працюють оперативні та комунальні служби.
Як повідомляли Новини.LIVE, 28 березня росіяни пошкодили в Одесі сім закладів освіти унаслідок атаки дронами. Найбільше постраждав Приморський район, де удар прийшовся по об’єктах поруч із пологовим будинком.
Відомо, що тоді у місті цілу ніч вирували пожежі. Загинули двоє осіб, ще 12 — постраждали. Місцеві мешканці розповідали, що рахували вибухи, більшість з них перечікували атаку вдома.
