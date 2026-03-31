Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росіяни атакували дев'ятиповерхівку в Одесі: постраждав чоловік

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 08:34
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 31 березня атакували Одесу ударними дронами. Ворог влучив у дев'ятиповерхівку, внаслідок чого є руйнування. Також постраждав чоловік.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. 

Обстріл Одеси 31 березня

Лисак розповів, що ворог завдав удару по місту під ранок. Є влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок у Київському районі. Там пошкоджено фасад, балкони та скління з другого по четвертий поверхи. 

Обстріл Одеси 30 березня
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: t.me/odesaMVA

"Постраждав чоловік. Необхідну медичну допомогу йому надали на місці. Подальше лікування проходитиме амбулаторно", — зазначив очільник МВА. 

За його словами, на місці виникла пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники. Наразі на місці працюють оперативні та комунальні служби. 

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 березня росіяни пошкодили в Одесі сім закладів освіти унаслідок атаки дронами. Найбільше постраждав Приморський район, де удар прийшовся по об’єктах поруч із пологовим будинком. 

Відомо, що тоді у місті цілу ніч вирували пожежі. Загинули двоє осіб, ще 12 — постраждали. Місцеві мешканці розповідали, що рахували вибухи, більшість з них перечікували атаку вдома. 

дрони війна в Україні обстріл Одеси
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації