Россияне атаковали девятиэтажку в Одессе: пострадал мужчина

Россияне атаковали девятиэтажку в Одессе: пострадал мужчина

Дата публикации 31 марта 2026 08:34
Россияне атаковали девятиэтажку в Одессе: пострадал мужчина
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 31 марта атаковали Одессу ударными дронами. Враг попал в девятиэтажку, в результате чего есть разрушения. Также пострадал мужчина.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Обстрел Одессы 31 марта

Лысак рассказал, что враг нанес удар по городу под утро. Есть попадание в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе. Там повреждены фасад, балконы и остекление со второго по четвертый этажи.

Обстріл Одеси 30 березня
Последствия обстрела Одессы. Фото: t.me/odesaMVA

"Пострадал мужчина. Необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", — отметил глава ГВА.

По его словам, на месте возник пожар, который быстро ликвидировали спасатели. Сейчас на месте работают оперативные и коммунальные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 марта россияне повредили в Одессе семь учебных заведений в результате атаки дронами. Больше всего пострадал Приморский район, где удар пришелся по объектам рядом с роддомом.

Известно, что тогда в городе всю ночь бушевали пожары. Погибли два человека, еще 12 — пострадали. Местные жители рассказывали, что считали взрывы, большинство из них пережидали атаку дома.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
