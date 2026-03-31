Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удары по Одессе: спасались в коридоре с маленькими детьми

Удары по Одессе: спасались в коридоре с маленькими детьми

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 11:17
Разрушенный балкон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сегодня, 31 марта российские дроны атаковали Одессу. Под удар попал жилой сектор города. Повреждена многоэтажка и есть пострадавший. Правоохранители открыли уголовное производство.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и пообщались с жителями поврежденного дома.

Атака на Одессу

Этим утром российские войска снова ударили по мирному населению Одессы. В Киевском районе поврежден девятиэтажный жилой дом — со второго по четвертый этажи выбиты окна, повреждены фасады и балконы. На месте произошел пожар, который спасатели оперативно потушили.

"Враг снова нанес удар по мирному населению города Одессы. На месте возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. По предварительной информации, пострадал один человек. Всего от ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 13 пожарных", — сообщил пресс-офицер ГСЧС Одесской области Александр Колосюк.

Атака на Одесу 31 березня
Дом, который пострадал. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В результате удара пострадал 50-летний мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь. Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления. На месте работают прокуроры, СБУ и полиция. Расследование ведет управление СБУ в Одесской области.

Разбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Прятались в коридоре

Люди говорят, что прятались в доме. До укрытия дойти почти не было времени. Поэтому реакция была мгновенной. После взрывов в квартирах выбило стекло. Но, по словам жителей, могло быть значительно хуже.

"Девушки с ребенком вышли в коридор, когда началась тревога. Ребенку год. У нас укрытие недалеко, пять минут — в детсаду, там есть вода и два выхода. Но сегодня не успели", — рассказала жительница дома Ольга.

Жительница дома Ольга об атаке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дрон над Молдовой

Во время атаки беспилотник типа Shahed залетел в воздушное пространство Молдовы со стороны Одесской области. По данным пограничной полиции, дрон зафиксировали в 21:29. Он пролетел над несколькими населенными пунктами, в частности Дубоссарами и Оргеевом, и двигался на север. С радаров аппарат исчез около 22:03. Отдельно в Минобороны уточнили, что другой зафиксированный пролет длился около 8 минут на высоте до 500 метров. После этого дрон покинул территорию страны.

Обломки возле дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Из-за инцидента воздушное пространство на севере страны временно ограничили, впоследствии его открыли. В МИД Молдовы заявили, что пролет дрона является грубым нарушением суверенитета страны. Ведомство призвало соблюдать международное право и уважать границы государств.

Повреждения дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 28 марта россияне атаковали Одессу ударными дронами, под обстрелом были жилые кварталы и роддом. В городе всю ночь бушевали пожары, повреждены многоэтажки и частные дома. На данный момент известно о 12 пострадавших и двух погибших людях.

Также Новини.LIVE писали, что после массированной атаки дронов на Одессу 28 марта без жилья и без мамы остался второклассник. Ребенок в больнице находится под наблюдением медиков и психологов. В городе пытаются разыскать его родных. Масштабы разрушений — одни из крупнейших за время войны.

Одесса обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации