Удары по Одессе: спасались в коридоре с маленькими детьми

Разрушенный балкон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сегодня, 31 марта российские дроны атаковали Одессу. Под удар попал жилой сектор города. Повреждена многоэтажка и есть пострадавший. Правоохранители открыли уголовное производство.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и пообщались с жителями поврежденного дома.

Атака на Одессу

Этим утром российские войска снова ударили по мирному населению Одессы. В Киевском районе поврежден девятиэтажный жилой дом — со второго по четвертый этажи выбиты окна, повреждены фасады и балконы. На месте произошел пожар, который спасатели оперативно потушили.

"Враг снова нанес удар по мирному населению города Одессы. На месте возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. По предварительной информации, пострадал один человек. Всего от ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 13 пожарных", — сообщил пресс-офицер ГСЧС Одесской области Александр Колосюк.

Дом, который пострадал. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В результате удара пострадал 50-летний мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь. Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления. На месте работают прокуроры, СБУ и полиция. Расследование ведет управление СБУ в Одесской области.

Читайте также:

Разбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Прятались в коридоре

Люди говорят, что прятались в доме. До укрытия дойти почти не было времени. Поэтому реакция была мгновенной. После взрывов в квартирах выбило стекло. Но, по словам жителей, могло быть значительно хуже.

"Девушки с ребенком вышли в коридор, когда началась тревога. Ребенку год. У нас укрытие недалеко, пять минут — в детсаду, там есть вода и два выхода. Но сегодня не успели", — рассказала жительница дома Ольга.

Жительница дома Ольга об атаке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дрон над Молдовой

Во время атаки беспилотник типа Shahed залетел в воздушное пространство Молдовы со стороны Одесской области. По данным пограничной полиции, дрон зафиксировали в 21:29. Он пролетел над несколькими населенными пунктами, в частности Дубоссарами и Оргеевом, и двигался на север. С радаров аппарат исчез около 22:03. Отдельно в Минобороны уточнили, что другой зафиксированный пролет длился около 8 минут на высоте до 500 метров. После этого дрон покинул территорию страны.

Обломки возле дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Из-за инцидента воздушное пространство на севере страны временно ограничили, впоследствии его открыли. В МИД Молдовы заявили, что пролет дрона является грубым нарушением суверенитета страны. Ведомство призвало соблюдать международное право и уважать границы государств.

Повреждения дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 28 марта россияне атаковали Одессу ударными дронами, под обстрелом были жилые кварталы и роддом. В городе всю ночь бушевали пожары, повреждены многоэтажки и частные дома. На данный момент известно о 12 пострадавших и двух погибших людях.

Также Новини.LIVE писали, что после массированной атаки дронов на Одессу 28 марта без жилья и без мамы остался второклассник. Ребенок в больнице находится под наблюдением медиков и психологов. В городе пытаются разыскать его родных. Масштабы разрушений — одни из крупнейших за время войны.