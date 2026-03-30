Головна Одеса В Одесі шукають рідних дитини, чия мати загинула під час атаки

В Одесі шукають рідних дитини, чия мати загинула під час атаки

Дата публікації: 30 березня 2026 16:05
Будинок хлопчика. Фото: Новини.LIVE

Після масованої атаки дронів на Одесу 28 березня без житла і без мами залишився другокласник. Дитину у лікарні перебуває під наглядом медиків і психологів. У місті намагаються розшукати його рідних. Масштаби руйнувань — одні з найбільших за час війни.

Про це в ефірі Ранок.LIVE депутатка одеської міськради Світлана Осауленко.

Пошук рідних

В Одесі намагаються знайти родичів хлопчика, який постраждав під час російської атаки. Дитина — учень другого класу, залишилася сиротою та без дому. Після удару він опинився у лікарні, де отримав необхідну допомогу. Попри те, що його стан неважкий, хлопчик фактично залишився сам — без близьких і без місця, куди можна повернутися після виписки. Із хлопчиком працюють психологи, адже він пережив сильний стрес.

"Ми всією Одесою шукаємо родичів. У соцмережах поширюють інформацію, підключилися батьки однокласників. Начебто знайшовся батько, але це ще уточнюється", — зазначила Світлана Осауленко.

За її словами, ситуація залишається складною, адже навіть після виписки дитині поки що немає куди повертатися. Саме тому зараз головне завдання — знайти близьких або визначити подальшу опіку.

"Хлопчик перебуває у лікарні, його стан нормальний, у нього пошкоджена нога. Але йому просто нікуди йти — житла немає, а рідні поки що не прийшли", — додала вона.

Наслідки атаки

Російський удар по Одесі спричинив значні руйнування, особливо у житловому секторі. Найбільше постраждав Приморський район, де пошкоджено десятки будинків. У квартирах вибито вікна, пошкоджено двері, частина осель залишилася непридатною для проживання. У місті оперативно розгорнули штаби допомоги. Комунальні служби працювали безперервно у вихідні, щоб хоча б тимчасово закрити вибиті вікна плівкою та фанерою. Також приймаються заявки від постраждалих, яким обіцяють компенсації за пошкоджене майно з міського бюджету. Мешканці допомагають один одному та підтримують сусідів у складний час.

"По кількості вибитих вікон — це понад тисяча — такої атаки на Одесу ще не було. Це, напевне, одна з наймасштабніших атак саме по житловому фонду", — наголосила Світлана Осауленко.

Що відомо про атаку

У ніч на 28 березня російські війська масовано атакували Одесу ударними дронами — випустили понад 60 безпілотників. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Пошкоджено пологовий будинок, навчальні заклади та житлові будинки. Також зафіксовано руйнування приватних будинків і автомобілів. Постраждали щонайменше 16 людей, двоє загинули. Частина поранених перебуває у важкому стані. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російської масованої атаки дронами у ніч на 28 березня в Одесі зафіксували також пошкодження медичних і освітніх закладів. Найбільше постраждав Приморський район, де удар прийшовся по об’єктах поруч із пологовим будинком. У момент атаки всередині перебували пацієнти, немовлята та медики. 

Також Новини.LIVE писали, що зранку 28 березня російські війська атакували портову інфраструктуру в Одеській області ударними дронами. В одному з портів унаслідок влучання є суттєві пошкодження. За попередньою інформацією, постраждалих немає. 

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
