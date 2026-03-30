В Одессе ищут родных ребенка, чья мать погибла во время атаки

В Одессе ищут родных ребенка, чья мать погибла во время атаки

Дата публикации 30 марта 2026 16:05
Дом мальчика. Фото: Новини.LIVE

После массированной атаки дронов на Одессу 28 марта без жилья и без мамы остался второклассник. Ребенок в больнице находится под наблюдением медиков и психологов. В городе пытаются разыскать его родных. Масштабы разрушений — одни из крупнейших за время войны.

Об этом в эфире Ранок.LIVE депутат одесского горсовета Светлана Осауленко.

Поиск родных

В Одессе пытаются найти родственников мальчика, который пострадал во время российской атаки. Ребенок — ученик второго класса, остался сиротой и без дома. После удара он оказался в больнице, где получил необходимую помощь. Несмотря на то, что его состояние нетяжелое, мальчик фактически остался один — без близких и без места, куда можно вернуться после выписки. С мальчиком работают психологи, ведь он пережил сильный стресс.

"Мы по всей Одессе ищем родственников. В соцсетях распространяют информацию, подключились родители одноклассников. Вроде бы нашелся отец, но это еще уточняется", — отметила Светлана Осауленко.

По ее словам, ситуация остается сложной, ведь даже после выписки ребенку пока некуда возвращаться. Именно поэтому сейчас главная задача — найти близких или определить дальнейшую опеку.

"Мальчик находится в больнице, его состояние нормальное, у него повреждена нога. Но ему просто некуда идти — жилья нет, а родные пока не пришли", — добавила она.

Последствия атаки

Российский удар по Одессе вызвал значительные разрушения, особенно в жилом секторе. Больше всего пострадал Приморский район, где повреждены десятки домов. В квартирах выбиты окна, повреждены двери, часть домов осталась непригодной для проживания. В городе оперативно развернули штабы помощи. Коммунальные службы работали непрерывно в выходные, чтобы хотя бы временно закрыть выбитые окна пленкой и фанерой. Также принимаются заявки от пострадавших, которым обещают компенсации за поврежденное имущество из городского бюджета. Жители помогают друг другу и поддерживают соседей в сложное время.

"По количеству выбитых окон — это более тысячи — такой атаки на Одессу еще не было. Это, наверное, одна из самых масштабных атак именно по жилому фонду", — отметила Светлана Осауленко.

Что известно об атаке

В ночь на 28 марта российские войска массированно атаковали Одессу ударными дронами — выпустили более 60 беспилотников. Под удар попала гражданская инфраструктура. Повреждены роддом, учебные заведения и жилые дома. Также зафиксированы разрушения частных домов и автомобилей. Пострадали по меньшей мере 16 человек, двое погибли. Часть раненых находится в тяжелом состоянии. По факту атаки открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях.

Как сообщали Новини.LIVE, после российской массированной атаки дронами в ночь на 28 марта в Одессе зафиксировали также повреждения медицинских и образовательных учреждений. Больше всего пострадал Приморский район, где удар пришелся по объектам рядом с роддомом. В момент атаки внутри находились пациенты, младенцы и медики.

Также Новини.LIVE писали, что утром 28 марта российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области ударными дронами. В одном из портов в результате попадания есть существенные повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
