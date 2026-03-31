В Одессе возросло количество погибших после субботнего обстрела

Последствия обстрела Одессы. Фото: Новини.LIVE

Количество погибших в результате удара дронов по Одессе 28 марта увеличилось. В больнице умер один из пострадавших, за жизнь которого медики боролись несколько дней. Всего из-за этого обстрела погибли трое жителей города, еще 14 человек получили травмы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Смерть после обстрела

К сожалению, сегодня, 31 марта, в больнице скончался 76-летний мужчина. Он получил тяжелые ранения во время атаки 28 числа. Его состояние изначально медики оценивали как крайне тяжелое. Врачи проводили необходимое лечение, однако спасти пациента не удалось. Таким образом, количество жертв российской атаки возросло. Среди 14 пострадавших, которые остаются под наблюдением медиков, есть 9-летний мальчик.

Что известно об атаке

Ночью 28 марта российские войска атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Одессы. Разрушениям подверглись здания роддома, двух детских садов и школы. В жилом секторе повреждены три многоэтажки, 12 частных домов и 10 автомобилей. Пострадали по меньшей мере 14 человек, еще двое погибли ранее. Часть раненых находится в тяжелом состоянии. Областная прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Поиск родных

В Одессе ищут родных мальчика, семья которого погибла После обстрела без жилья и матери остался ученик второго класса. Сейчас ребенок находится в больнице с поврежденной ногой, с ним работают медики и психологи. Депутат горсовета Светлана Осауленко сообщила, что сейчас продолжаются поиски близких ребенка, поскольку ему некуда возвращаться после выписки. К поискам присоединились родители одноклассников и волонтеры. Есть предварительная информация о возможном местонахождении отца, но эти данные еще уточняют.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 марта россияне снова атаковали Одесскую область, нанеся удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. В результате атаки поврежден объект энергетики, что привело к перебоям со светом в ряде населенных пунктов. Также есть попадание в жилой дом.

Также Новини.LIVE писали, что 31 марта российские дроны атаковали Одессу. Под удар попал жилой сектор города. Повреждена многоэтажка и есть пострадавший. Правоохранители открыли уголовное производство.