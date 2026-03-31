Главная Одесса В Одессе 1 апреля объявлено Днем траура по погибшим из-за обстрела

В Одессе 1 апреля объявлено Днем траура по погибшим из-за обстрела

Дата публикации 31 марта 2026 21:42
Поврежденный из-за обстрела дом в Одессе. Фото: ГСЧС

В Одессе 1 апреля объявлено Днем траура. Так почтят память погибших во время российской атаки на город, которая произошла 28 марта. Из-за обстрела оккупантов погибли три человека.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на распоряжение и.о. городского головы, секретаря городского совета Игоря Коваля.

День траура в Одессе

В распоряжении отмечается, что в связи с гибелью людей из-за российской атаки на Одессу 28 марта 2026 года, 1 апреля в городе объявлен День траура.

В Одесі 1 квітня оголошено Днем жалоби через атаку 28 березня
Распоряжение о Дне траура. Фото: скриншот

На зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий и организаций городского совета приспустят Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Кроме того, горожан призывают ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Последствия атаки 28 марта

Россияне атаковали Одессу в ночь на 28 марта. Под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура. В частности, оккупанты обстреляли роддом и попали в многоэтажку.

Из-за массированной атаки в городе поднялись пожары. Были повреждены многоэтажки и частные дома, а также семь учебных заведений.

Известно, что в результате атаки на город погибли три человека. 31 марта в больнице от полученных ранений скончался 76-летний мужчина. Еще 14 человек пострадали.

Местные жители поделились с Новини.LIVE, как пережили атаку. Люди говорят, пытались найти любое безопасное место, чтобы спастись.

Одесса погибшие День траура
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
