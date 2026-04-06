В Одессе из-за атаки РФ повреждена жилая застройка из-за атаки РФ

В Одессе из-за атаки РФ повреждена жилая застройка
Россияне в ночь на 6 апреля атаковали Одессу дронами. Под удар беспилотников попала жилая застройка.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram главы Одесской МВА Сергея Лысака.
Первые последствия обстрела Одессы в ночь на 6 апреля
"Враг снова массированно атакует город. Есть информация о попаданиях по жилой застройке. Зафиксированы повреждения в Киевском и Приморском районах", — говорится в сообщении.
Сергей Лысак добавил, что сейчас на местах уже работают все оперативные и коммунальные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Новини.LIVE сообщало, что в ночь на 28 марта в Одессе была атакована гражданская инфраструктура. Под удар вражеских беспилотников попали роддом и многоэтажка.
Также мы писали, что вечером 23 марта россияне атаковали дронами Одесскую область. Вражеский беспилотник попал в остановку общественного транспорта, из-за чего пострадали два человека.
