В Одессе из-за атаки РФ повреждена жилая застройка из-за атаки РФ

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе из-за атаки РФ повреждена жилая застройка

В Одессе из-за атаки РФ повреждена жилая застройка

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 04:02
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне в ночь на 6 апреля атаковали Одессу дронами. Под удар беспилотников попала жилая застройка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram главы Одесской МВА Сергея Лысака.

Первые последствия обстрела Одессы в ночь на 6 апреля

"Враг снова массированно атакует город. Есть информация о попаданиях по жилой застройке. Зафиксированы повреждения в Киевском и Приморском районах", — говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что сейчас на местах уже работают все оперативные и коммунальные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что в ночь на 28 марта в Одессе была атакована гражданская инфраструктура. Под удар вражеских беспилотников попали роддом и многоэтажка.

Читайте также:

Также мы писали, что вечером 23 марта россияне атаковали дронами Одесскую область. Вражеский беспилотник попал в остановку общественного транспорта, из-за чего пострадали два человека.

Одесса обстрелы война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации