Количество жертв в результате атаки на Одессу возросло до 15

Последствия атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе после ночной атаки известно о трех погибших и по меньшей мере 15 раненых. Среди жертв — молодая женщина и ее маленькая дочь. Часть пострадавших госпитализировали, некоторые — в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбирать завалы и ищут людей под обломками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

Враг массированно атаковал Одессу. Попадания зафиксировали по меньшей мере в двух районах города. Из-за ударов вспыхнули пожары и начались разрушения в жилых кварталах. Повреждены частные дома, общежитие, детский сад и административные здания.

Жертвы атаки

По предварительным данным, погибли три человека. Среди них — 30-летняя женщина и ее дочь в возрасте 2 года и 6 месяцев, а также еще одна женщина 53 лет. По меньшей мере 15 человек получили травмы. Из них 13 госпитализировали. Среди раненых — беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка. У пострадавших диагностировали осколочные ранения, ожоги, травмы и отравление продуктами горения. Часть взрослых находится в тяжелом состоянии, дети — в состоянии средней тяжести.

Работа спасателей

В городе возникли несколько пожаров, которые спасателям удалось потушить, несмотря на длительную воздушную тревогу. На месте работают более 100 спасателей. Развернули оперативный штаб и пункты помощи для жителей. Продолжаются аварийно-спасательные работы — под завалами могут оставаться люди. Данные о пострадавших еще уточняются.

"Привлечена кинологическая служба. На месте работают психологи ГСЧС и Национальной полиции. От городских властей развернут оперативный штаб. От Г СЧС пункты сломанности", — отметил пресс-офицер ГСЧС Одесской области Александр Колосюк.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне в ночь на 5 апреля атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела произошли пожары и пострадали люди. По данным Воздушных сил ВСУ, с начала новых суток в направлении Одесской области, а затем Одессы — летели ударные беспилотники.

Также Новини.LIVE писали, что утром, 4 апреля, Черноморск, что в Одесской области, подвергся российской атаке. Под удар попала гражданская инфраструктура. Оккупанты повредили многоквартирный дом посреди города.