Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Количество жертв в результате атаки на Одессу возросло до 15

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 09:16
Последствия атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе после ночной атаки известно о трех погибших и по меньшей мере 15 раненых. Среди жертв — молодая женщина и ее маленькая дочь. Часть пострадавших госпитализировали, некоторые — в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбирать завалы и ищут людей под обломками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

Враг массированно атаковал Одессу. Попадания зафиксировали по меньшей мере в двух районах города. Из-за ударов вспыхнули пожары и начались разрушения в жилых кварталах. Повреждены частные дома, общежитие, детский сад и административные здания.

Жертвы атаки

По предварительным данным, погибли три человека. Среди них — 30-летняя женщина и ее дочь в возрасте 2 года и 6 месяцев, а также еще одна женщина 53 лет. По меньшей мере 15 человек получили травмы. Из них 13 госпитализировали. Среди раненых — беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка. У пострадавших диагностировали осколочные ранения, ожоги, травмы и отравление продуктами горения. Часть взрослых находится в тяжелом состоянии, дети — в состоянии средней тяжести.

Работа спасателей

В городе возникли несколько пожаров, которые спасателям удалось потушить, несмотря на длительную воздушную тревогу. На месте работают более 100 спасателей. Развернули оперативный штаб и пункты помощи для жителей. Продолжаются аварийно-спасательные работы — под завалами могут оставаться люди. Данные о пострадавших еще уточняются.

"Привлечена кинологическая служба. На месте работают психологи ГСЧС и Национальной полиции. От городских властей развернут оперативный штаб. От Г СЧС пункты сломанности", — отметил пресс-офицер ГСЧС Одесской области Александр Колосюк.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне в ночь на 5 апреля атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела произошли пожары и пострадали люди. По данным Воздушных сил ВСУ, с начала новых суток в направлении Одесской области, а затем Одессы — летели ударные беспилотники.

Также Новини.LIVE писали, что утром, 4 апреля, Черноморск, что в Одесской области, подвергся российской атаке. Под удар попала гражданская инфраструктура. Оккупанты повредили многоквартирный дом посреди города.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации