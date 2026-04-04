РФ вранці вдарила по Одещині: пошкоджено будинки у Чорноморську

Пошкоджений будинок у Чорноморську. Фото: Василь Гуляєв/Telegram

Сьогодні вранці, 4 квітня, Чорноморськ, що на Одещині, зазнав російської атаки. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Окупанти пошкодили багатоквартирний будинок посеред міста.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на мера міста Чорноморська Василя Гуляєва.

Атака на Чорноморськ

За словами мера Василя Гуляєва, внаслідок удару дронами в будинку вибито вікна в квартирах. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі. Масштаби руйнувань уточнюють. Серед людей ніхто не постраждав.

Водночас очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що також у Чорноморську після обстрілу виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку та загорання даху прибудови. Частково пошкоджений другий поверх будинку. У сусідніх будинках вибито скління.

Найближчим часом на місці працюватимуть комунальні служби. Вони прибиратимуть територію, закриватимуть вибиті вікна та допомагатимуть мешканцям. Жителів вкотре просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час небезпеки перебувати в укриттях.

Читайте також:

Атаки на Чорноморськ: що відомо

2 квітня Новини.LIVE повідомили, що окупанти атакували порт в Чорноморську. Внаслідок удару постраждали складські майданчики, ангари та адміністративно-побутові приміщення. На території сталася масштабна пожежа — загорілися контейнери із соняшниковою олією. Наслідки атаки зафіксували і в Чорноморську. За словами міського голови Василя Гуляєва, у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхові будинки. Виникло загорання балкону та газової труби на 1-му поверсі 9-поверхового житлового будинку

Також Новини.LIVE писали, що Росія збільшила інтенсивність атак на портову інфраструктуру півдня України. Якщо у 2025 році було близько 150 ударів, то нині їх уже понад 180. Ворог активно застосовує безпілотники та масовані атаки. Під ударом залишаються порти Одеси та Чорноморська.

