На Одещині ціла вулиця сповзла до моря: відео з Чорноморська

Зсув ґрунту на Одещині. Фото: скриншот з відео

На Одещині зафіксували масштабний зсув ґрунту в прибережній зоні. У Чорноморську частина вулиці разом із будинками буквально сповзла вниз до моря. На місці дороги утворилося велике урвище. Люди кажуть, що руйнування виглядають як катастрофа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

Зсув ґрунту

На кадрах видно зруйновану дорогу, глибокі тріщини та провалля. Ґрунт обвалився разом із інфраструктурою, залишивши після себе крутий схил. Частина будинків опинилася на самому краю урвища, інші — вже зруйновані або частково зсунуті вниз. Усе це відбувається на тлі спокійного моря, що лише підсилює контраст із руїнами.

Зникли цілі будинки

Ще нещодавно на цьому місці була повноцінна житлова вулиця. Тут стояли приватні будинки, була дорога і комунікації. Тепер більшість споруд або знищені, або перебувають у небезпечному стані. Видно оголені стіни, уламки бетону та цегли. Зсув змінив рельєф узбережжя. На місці дороги утворилося провалля, яке продовжує розширюватися. Ґрунт і далі обсипається, тому ситуація залишається небезпечною для тих будівель, що ще вціліли.

"Ось такий гарний вид на море. Колись тут були великі красиві будинки. І ось, що з ними стало. Це просто жах. Ціла вулиця пішла вниз. Залишився один будинок, і той, мабуть, теж скоро з’їде. Подивіться, тут була вулиця, дорога, будинки. Подивіться, що з ними стало. Вони всі пішли вниз", — зазначила авторка відео.

Інші зсуви

Зазначимо, що це не перший випадок масштабних зсувів узбережжя на Одещині. Раніше в селі Санжійка вже фіксували обвали ґрунту, коли великі ділянки берега поступово сповзали до Чорного моря. На відео видно глибокі тріщини та пласти землі, які відокремлюються від основної частини узбережжя, а хвилі продовжують підмивати схили, посилюючи обвали та загрозу для будинків і доріг.

Берег тут нестійкий уже багато років, а кожен новий зсув лише погіршує ситуацію. Будівлі, розташовані близько до краю обриву, опиняються під прямою загрозою, а відновлення пошкоджених ділянок без укріплень поки неможливе. Людям радять триматися подалі від краю схилів і бути обережними.

Нагадаємо, ми повідомляли, що після ракетно-дронової атаки РФ у водах Дністра зафіксували забруднення технічними маслами. Плями помітили на ділянках річки у Вінницькій області, а забруднення рухається вниз за течією. Через це українські служби почали перевіряти воду біля водозабору для Одеси. Саме Дністер є одним із головних джерел питної води для міста.

Також ми писали про те, що у соцмережах з’явилися нові відео із курортного селища Затока на Одещині, яке неодноразово потрапляло під російські обстріли. Кадри опублікували користувачі TikTok. На відео видно пошкоджені будівлі, зруйновані бази відпочинку та майже порожні вулиці. Курорт, який до війни приймав тисячі туристів, нині виглядає тихим і частково зруйнованим.