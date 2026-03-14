У мережі показали відео Затоки на Одещині після обстрілів

Зруйновані бази в Затоці. Фото ілюстративне: Укрінформ

У соцмережах з’явилися нові відео із курортного селища Затока на Одещині, яке неодноразово потрапляло під російські обстріли. Кадри опублікували користувачі TikTok. На відео видно пошкоджені будівлі, зруйновані бази відпочинку та майже порожні вулиці. Курорт, який до війни приймав тисячі туристів, нині виглядає тихим і частково зруйнованим.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на користувачів соцмереж.

Відео зруйнованої Затоки

Затока розташована у Білгород-Дністровському районі між Чорним морем і Дністровським лиманом. До повномасштабної війни це було одне з найпопулярніших місць відпочинку на узбережжі Одещини. Влітку тут працювали десятки готелів, баз відпочинку, ресторанів і пляжних клубів. Курорт щороку приймав тисячі туристів з різних регіонів України.

Після початку повномасштабного вторгнення ситуація змінилася. Селище неодноразово зазнавало ракетних і дронових атак. Під удари потрапляли бази відпочинку, житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Частина будівель отримала серйозні пошкодження, деякі залишилися покинутими.

У нових відео, які з’явилися у соцмережах, користувачі показують, як зараз виглядає Затока. На кадрах видно будівлі з пошкодженими фасадами, вибитими вікнами та зруйнованими дахами. Деякі бази відпочинку виглядають занедбаними, а навколо майже немає людей.

Небезпека на пляжах

Крім руйнувань, небезпеку становлять і пляжі. Узбережжя Чорного моря на Одещині залишається замінованим через морські міни, які шторми можуть виносити на берег. Саме тому доступ до багатьох пляжів у Затоці обмежений, а відпочинок біля моря може бути небезпечним.

Місцева влада та рятувальники неодноразово попереджали, що перебування на таких ділянках узбережжя може становити загрозу для життя. Попри це, частина місцевих жителів продовжує жити у селищі та підтримувати роботу невеликих магазинів.

Нагадаємо, 5 березня російські війська знову атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району, а саме курорт Затока. Через атаку загорілася територія недіючої бази відпочинку, крім цього, пошкоджено будівлю та автомобілі.

Також ми писали, що РФ не відмовляється від планів тиску на південь України. Поряд із Одесою та Миколаєвом для неї важливе ще одне місце на Одещині. Йдеться про Затоку, контроль над якою може змінити баланс у регіоні.