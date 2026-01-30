Чому Затока важлива для планів Росії на півдні

Узбережжя Затоки. Фото ілюстративне: Кароліно-Бугазька сільська рада

Росія не відмовляється від планів тиску на південь України. Поряд із Одесою та Миколаєвом для неї важливе ще одне місце на Одещині. Йдеться про Затоку, контроль над якою може змінити баланс у регіоні.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив військовий експерт Іван Тимочко.

Реклама

Читайте також:

Захоплення півдня

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що Росія й надалі розглядає Одесу і Миколаїв як стратегічні цілі. За його словами, ці міста важливі насамперед через контроль торговельних і логістичних шляхів. Водночас експерт наголосив, що для Кремля не менш значущою є Затока в Одеській області. На його думку, саме цей населений пункт Росія хотіла б узяти під контроль у першу чергу.

"Щодо розмов про спроби росіян ввійти в Одесу і Миколаїв, то тут, ймовірно, стояло питання про контроль торговельних шляхів", — наголосив він.

Тимочко пояснив, що Затока могла б стати інструментом тиску на Молдову. Крім того, контроль над цією територією дозволив би Росії підтримувати свої сили в Придністров’ї.

"На мою суб’єктивну думку, в них був розрахунок взяти під контроль Затоку, щоб створювати загрозу для Молдови і підтримувати свої сили в Придністров’ї", — сказав Тимочко.

Раніше експерт уже зазначав, що Придністров’я залишається одним із потенційних напрямків для розширення російського впливу. Ситуацію для РФ ускладнило те, що Молдова перекрила канали постачання російських військ у регіон, а також почала активніше говорити про зближення з Румунією. Саме тому, за словами Тимочка, Затока залишається для Росії привабливою ціллю.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи зможуть Україна та Росія домовитися щодо територій. Також ми писали про те, в яких питаннях Україна не поступиться РФ.