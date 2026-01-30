Почему Залив важен для планов России на юге

Побережье Затоки. Фото иллюстративное: Каролино-Бугазский сельский совет

Россия не отказывается от планов давления на юг Украины. Наряду с Одессой и Николаевом для нее важно еще одно место в Одесской области. Речь идет о Затоке, контроль над которой может изменить баланс в регионе.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военный эксперт Иван Тимочко.

Захват юга

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Россия и в дальнейшем рассматривает Одессу и Николаев как стратегические цели. По его словам, эти города важны прежде всего из-за контроля торговых и логистических путей. В то же время эксперт отметил, что для Кремля не менее значимым является Залив в Одесской области. По его мнению, именно этот населенный пункт Россия хотела бы взять под контроль в первую очередь.

"Что касается разговоров о попытках россиян войти в Одессу и Николаев, то здесь, вероятно, стоял вопрос о контроле торговых путей", — подчеркнул он.

Тимочко пояснил, что Залив мог бы стать инструментом давления на Молдову. Кроме того, контроль над этой территорией позволил бы России поддерживать свои силы в Приднестровье.

"По моему субъективному мнению, у них был расчет взять под контроль Залив, чтобы создавать угрозу для Молдовы и поддерживать свои силы в Приднестровье", — сказал Тимочко.

Ранее эксперт уже отмечал, что Приднестровье остается одним из потенциальных направлений для расширения российского влияния. Ситуацию для РФ осложнило то, что Молдова перекрыла каналы поставки российских войск в регион, а также начала активнее говорить о сближении с Румынией. Именно поэтому, по словам Тимочко, Залив остается для России привлекательной целью.

