В сети показали видео Затоки на Одесчине после обстрелов
В соцсетях появились новые видео из курортного поселка Затока в Одесской области, который неоднократно попадал под российские обстрелы. Кадры опубликовали пользователи TikTok. На видео видно поврежденные здания, разрушенные базы отдыха и почти пустые улицы. Курорт, который до войны принимал тысячи туристов, сейчас выглядит тихим и частично разрушенным.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на пользователей соцсетей.
Видео разрушенной Затоки
Затока расположена в Белгород-Днестровском районе между Черным морем и Днестровским лиманом. До полномасштабной войны это было одно из самых популярных мест отдыха на побережье Одесской области. Летом здесь работали десятки отелей, баз отдыха, ресторанов и пляжных клубов. Курорт ежегодно принимал тысячи туристов из разных регионов Украины.
После начала полномасштабного вторжения ситуация изменилась. Поселок неоднократно подвергался ракетным и дроновым атакам. Под удары попадали базы отдыха, жилые дома и объекты инфраструктуры. Часть зданий получила серьезные повреждения, некоторые остались заброшенными.
В новых видео, которые появились в соцсетях, пользователи показывают, как сейчас выглядит Затока. На кадрах видны здания с поврежденными фасадами, выбитыми окнами и разрушенными крышами. Некоторые базы отдыха выглядят заброшенными, а вокруг почти нет людей.
Опасность на пляжах
Кроме разрушений, опасность представляют и пляжи. Побережье Черного моря в Одесской области остается заминированным из-за морских мин, которые штормы могут выносить на берег. Именно поэтому доступ ко многим пляжам в Затоке ограничен, а отдых у моря может быть опасным.
Местные власти и спасатели неоднократно предупреждали, что пребывание на таких участках побережья может представлять угрозу для жизни. Несмотря на это, часть местных жителей продолжает жить в поселке и поддерживать работу небольших магазинов.
Напомним, 5 марта российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района, а именно курорт Затока. Из-за атаки загорелась территория недействующей базы отдыха, кроме этого, повреждено здание и автомобили.
