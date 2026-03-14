Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В сети показали видео Затоки на Одесчине после обстрелов

В сети показали видео Затоки на Одесчине после обстрелов

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 13:44
Разрушенные базы в Затоке. Фото иллюстративное: Укринформ

В соцсетях появились новые видео из курортного поселка Затока в Одесской области, который неоднократно попадал под российские обстрелы. Кадры опубликовали пользователи TikTok. На видео видно поврежденные здания, разрушенные базы отдыха и почти пустые улицы. Курорт, который до войны принимал тысячи туристов, сейчас выглядит тихим и частично разрушенным.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на пользователей соцсетей.

Реклама
Видео разрушенной Затоки

Затока расположена в Белгород-Днестровском районе между Черным морем и Днестровским лиманом. До полномасштабной войны это было одно из самых популярных мест отдыха на побережье Одесской области. Летом здесь работали десятки отелей, баз отдыха, ресторанов и пляжных клубов. Курорт ежегодно принимал тысячи туристов из разных регионов Украины.

После начала полномасштабного вторжения ситуация изменилась. Поселок неоднократно подвергался ракетным и дроновым атакам. Под удары попадали базы отдыха, жилые дома и объекты инфраструктуры. Часть зданий получила серьезные повреждения, некоторые остались заброшенными.

В новых видео, которые появились в соцсетях, пользователи показывают, как сейчас выглядит Затока. На кадрах видны здания с поврежденными фасадами, выбитыми окнами и разрушенными крышами. Некоторые базы отдыха выглядят заброшенными, а вокруг почти нет людей.

Опасность на пляжах

Кроме разрушений, опасность представляют и пляжи. Побережье Черного моря в Одесской области остается заминированным из-за морских мин, которые штормы могут выносить на берег. Именно поэтому доступ ко многим пляжам в Затоке ограничен, а отдых у моря может быть опасным.

Местные власти и спасатели неоднократно предупреждали, что пребывание на таких участках побережья может представлять угрозу для жизни. Несмотря на это, часть местных жителей продолжает жить в поселке и поддерживать работу небольших магазинов.

Напомним, 5 марта российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района, а именно курорт Затока. Из-за атаки загорелась территория недействующей базы отдыха, кроме этого, повреждено здание и автомобили.

Также мы писали, что РФ не отказывается от планов давления на юг Украины. Наряду с Одессой и Николаевом для нее важно еще одно место в Одесской области. Речь идет о Затоке, контроль над которой может изменить баланс в регионе.

обстрелы Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации