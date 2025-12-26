Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Как выглядит сегодня Затока после ударов по Одесской области

Как выглядит сегодня Затока после ударов по Одесской области

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 17:17
Затока после обстрелов Одесской области: как выглядит курорт
Руины в Затоке. Фото: скриншот из видео

Затока в Одесской области находится под ударами еще с начала полномасштабной войны. Некогда популярный курорт неоднократно становился целью обстрелов. Сегодня это место выглядит почти полностью разрушенным.

В соцсетях распространяют видео с уничтоженными улицами.

Реклама
Читайте также:

Разрушенный курорт

На кадрах видно, как вдоль дороги тянутся разрушенные здания и остатки бывших баз отдыха в районе Солнечный. Крыши обвалены, стены рассыпаны на кирпичи, среди обломков — куски металла, деревянные балки, фрагменты заборов. Некоторые конструкции держатся только на ржавых опорах и пленке, которая когда-то защищала от дождя. Ни людей, ни движения, только пустое пространство, где еще недавно было людно и шумно.

Залив, который привыкли видеть ярким и живым, сейчас выглядит истощенным. Это еще одно доказательство того, как война меняет знакомые места до неузнаваемости. То, что было отдыхом и летом, сегодня — следы ударов.

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали порты на юге Украины. Также мы писали, что утром под ударом КАБов оказалась Затока.

Одесса Одесская область Новости Одессы атака разрушения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации