Затока после обстрелов Одесской области: как выглядит курорт

Руины в Затоке. Фото: скриншот из видео

Затока в Одесской области находится под ударами еще с начала полномасштабной войны. Некогда популярный курорт неоднократно становился целью обстрелов. Сегодня это место выглядит почти полностью разрушенным.

В соцсетях распространяют видео с уничтоженными улицами.

Реклама

Читайте также:

Разрушенный курорт

На кадрах видно, как вдоль дороги тянутся разрушенные здания и остатки бывших баз отдыха в районе Солнечный. Крыши обвалены, стены рассыпаны на кирпичи, среди обломков — куски металла, деревянные балки, фрагменты заборов. Некоторые конструкции держатся только на ржавых опорах и пленке, которая когда-то защищала от дождя. Ни людей, ни движения, только пустое пространство, где еще недавно было людно и шумно.

Залив, который привыкли видеть ярким и живым, сейчас выглядит истощенным. Это еще одно доказательство того, как война меняет знакомые места до неузнаваемости. То, что было отдыхом и летом, сегодня — следы ударов.

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали порты на юге Украины. Также мы писали, что утром под ударом КАБов оказалась Затока.