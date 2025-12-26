Видео
Україна
Главная Одесса Удар КАБами по Одесчине — стало известно куда били россияне

Удар КАБами по Одесчине — стало известно куда били россияне

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 16:27
Атака КАБами по Одесской области: враг бил по инфраструктуре
Разрушенный мост в Затоке. Фото иллюстративное: Центр транспортных стратегий

Россия не прекращает террор против мирного населения. В частности, в Одесской области постоянно звучат сигналы воздушной тревоги. Регион ежедневно страдает от обстрелов. Сегодня, 26 декабря, оккупанты применили КАБы.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Атака КАБами

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что враг утром снова пытался атаковать Одесскую область управляемыми авиабомбами. По его словам, пуски осуществлялись с самолетов тактической авиации из-за пределов украинского воздушного пространства.

"Речь идет, в частности, об ударе по одному из наших мостов в Затоке", — отметил Братчук.

Он подчеркнул, что нынешние атаки являются прямым ответом на ситуацию на фронте. Эти удары четко демонстрируют тактику противника.

"Это удары по инфраструктуре, которая касается как самой Одессы, так и Измаильского района. Последствия для нас являются достаточно существенными, если говорить с аналитической точки зрения", — сказал спикер.

Также Братчук добавил, что российская сторона сознательно затягивает время. Они продолжают удары по гражданским объектам и пытаются давить на население.

"Все остальное даже трудно назвать спектаклем. Очевидно, что россияне просто тянут время", — подытожил он.

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Одессу ударными БпЛА. Также мы писали, что во время ночной атаки повреждены гражданские иностранные суда.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы атака авиабомба
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
