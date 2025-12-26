Атака КАБами по Одесской области: враг бил по инфраструктуре

Разрушенный мост в Затоке. Фото иллюстративное: Центр транспортных стратегий

Россия не прекращает террор против мирного населения. В частности, в Одесской области постоянно звучат сигналы воздушной тревоги. Регион ежедневно страдает от обстрелов. Сегодня, 26 декабря, оккупанты применили КАБы.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама

Читайте также:

Атака КАБами

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что враг утром снова пытался атаковать Одесскую область управляемыми авиабомбами. По его словам, пуски осуществлялись с самолетов тактической авиации из-за пределов украинского воздушного пространства.

"Речь идет, в частности, об ударе по одному из наших мостов в Затоке", — отметил Братчук.

Он подчеркнул, что нынешние атаки являются прямым ответом на ситуацию на фронте. Эти удары четко демонстрируют тактику противника.

"Это удары по инфраструктуре, которая касается как самой Одессы, так и Измаильского района. Последствия для нас являются достаточно существенными, если говорить с аналитической точки зрения", — сказал спикер.

Также Братчук добавил, что российская сторона сознательно затягивает время. Они продолжают удары по гражданским объектам и пытаются давить на население.

"Все остальное даже трудно назвать спектаклем. Очевидно, что россияне просто тянут время", — подытожил он.

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Одессу ударными БпЛА. Также мы писали, что во время ночной атаки повреждены гражданские иностранные суда.