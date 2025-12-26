Атака дронов на Одессу ночью 26 декабря

Огнеборец тушит пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Россия не прекращает обстрелы Одесской области. В ночь на 26 декабря под ударом оказалась Одесса. Враг атаковал город ударными беспилотниками. На местах работают экстренные и коммунальные службы.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Последствия атаки

Ночью, 26 декабря Россия ударила по Одессе ударными беспилотниками. В результате атаки зафиксировано поражение объекта инфраструктуры. Из-за попадания БпЛА произошло возгорание, продолжаются работы по ликвидации последствий. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Специалисты обследуют прилегающую территорию, чтобы выявить возможные повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Загрязнение моря после атак

Кроме того, Сергей Лысак сообщил, что специалисты Украинского научного центра экологии моря постоянно контролируют состояние воды и оценивают ущерб окружающей среде. Это нужно для ликвидации последствий атаки на область 20-21 декабря. По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности на побережье проводят работы по локализации и ликвидации загрязнения.

