Главная Одесса Дроновая атака на Одессу — какие последствия

Дроновая атака на Одессу — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 09:10
Атака дронов на Одессу ночью 26 декабря
Огнеборец тушит пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Россия не прекращает обстрелы Одесской области. В ночь на 26 декабря под ударом оказалась Одесса. Враг атаковал город ударными беспилотниками. На местах работают экстренные и коммунальные службы.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Читайте также:

Последствия атаки

Ночью, 26 декабря Россия ударила по Одессе ударными беспилотниками. В результате атаки зафиксировано поражение объекта инфраструктуры. Из-за попадания БпЛА произошло возгорание, продолжаются работы по ликвидации последствий. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Специалисты обследуют прилегающую территорию, чтобы выявить возможные повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Загрязнение моря после атак

Кроме того, Сергей Лысак сообщил, что специалисты Украинского научного центра экологии моря постоянно контролируют состояние воды и оценивают ущерб окружающей среде. Это нужно для ликвидации последствий атаки на область 20-21 декабря. По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности на побережье проводят работы по локализации и ликвидации загрязнения.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 26 декабря в Измаиле в Одесской области прогремела серия взрывов. Также мы писали о том, чего добиваются россияне постоянными обстрелами региона.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
