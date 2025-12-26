Атака дронов на Одессу ночью 26 декабря

Дроновая атака на Одессу — какие последствия
Россия не прекращает обстрелы Одесской области. В ночь на 26 декабря под ударом оказалась Одесса. Враг атаковал город ударными беспилотниками. На местах работают экстренные и коммунальные службы.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Последствия атаки
Ночью, 26 декабря Россия ударила по Одессе ударными беспилотниками. В результате атаки зафиксировано поражение объекта инфраструктуры. Из-за попадания БпЛА произошло возгорание, продолжаются работы по ликвидации последствий. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Специалисты обследуют прилегающую территорию, чтобы выявить возможные повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.
Загрязнение моря после атак
Кроме того, Сергей Лысак сообщил, что специалисты Украинского научного центра экологии моря постоянно контролируют состояние воды и оценивают ущерб окружающей среде. Это нужно для ликвидации последствий атаки на область 20-21 декабря. По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности на побережье проводят работы по локализации и ликвидации загрязнения.
Напомним, мы сообщали, что в ночь на 26 декабря в Измаиле в Одесской области прогремела серия взрывов. Также мы писали о том, чего добиваются россияне постоянными обстрелами региона.
Читайте Новини.LIVE!