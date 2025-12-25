Братчук о ситуации в Одесской области: удары по портам и давление на население

Последствия одной из атак в Одесской области. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Несмотря на постоянные обстрелы и сложную ситуацию в энергетике, Одесская область продолжает жить и работать. Враг пытается парализовать логистику и порты, но силы обороны держат ситуацию под контролем, а специалисты круглосуточно восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Даже в самые темные времена одесситы демонстрируют единство, помогая спасать природу и поддерживая друг друга.

Об этом на канале "Дарья Трунова" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Экологическая угроза морю

В результате попадания в порт "Южный" были повреждены резервуары с подсолнечным маслом, что привело к масштабной утечке. Органическое вещество залило дороги и впоследствии попало в акваторию моря, поскольку из-за постоянных атак кассетными боеприпасами спасатели не могли вовремя возвести защитные барьеры. Сейчас экологическую ситуацию мониторят, а местный зоопарк уже принимает птиц, пострадавших от масляного пятна.

"К сожалению, у нас в море появились соответствующие пятна от подсолнечного масла. Это не нефть, это органическое вещество, оно должно разлагаться, хотя на сегодня это пятно. Была такая река из масла, что машины застревали", — отметил Сергей Братчук.

Террор против экспорта

Российские войска ежедневно бьют по портовой и транспортной инфраструктуре, пытаясь запугать международных партнеров и остановить экспорт украинского зерна. Кроме экономического давления, враг использует баллистику для психологического воздействия на гражданское население и пытается создать панику. Однако порты Большой Одессы продолжают работать эффективно благодаря усилиям Военно-морских сил и других подразделений.

"Цель одна — это энергетические, промышленные, логистические и портовые объекты. Это и психологическое давление на всех наших партнеров по морю, которые заходят в порты Большой Одессы. Уничтожение всего и все, что возможно — это террористическая составляющая врага", — подчеркнул спикер.

Логистика и свет

В области продолжаются восстановительные работы, хотя в отдельных районах ситуация остается тяжелой. В то же время Братчук опроверг слухи об "отрезанном" Придунавье и необходимости эвакуации, отметив наличие альтернативных маршрутов и обеспеченное движение транспорта. Призывы к выезду он назвал российской дезинформацией, направленной на создание паники.

"Об эвакуации вообще речь не идет, я не понимаю, кто распространяет эти слухи. Это работа на российского агрессора, который хочет создать панические настроения. Если даже электроэнергии не будет, то свет наших душ в Одесской области все равно сохранится", — заверил Братчук.

Напомним, мы сообщали о том, что в результате ночной атаки в Одесской области увеличилось количество пострадавших. Также мы писали, что днем, 25 декабря в Одесской области прогремели взрывы.