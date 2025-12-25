Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атаки на Одесчину — чего добиваются россияне

Атаки на Одесчину — чего добиваются россияне

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 17:15
Братчук о ситуации в Одесской области: удары по портам и давление на население
Последствия одной из атак в Одесской области. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Несмотря на постоянные обстрелы и сложную ситуацию в энергетике, Одесская область продолжает жить и работать. Враг пытается парализовать логистику и порты, но силы обороны держат ситуацию под контролем, а специалисты круглосуточно восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Даже в самые темные времена одесситы демонстрируют единство, помогая спасать природу и поддерживая друг друга.

Об этом на канале "Дарья Трунова" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама
Читайте также:

Экологическая угроза морю

В результате попадания в порт "Южный" были повреждены резервуары с подсолнечным маслом, что привело к масштабной утечке. Органическое вещество залило дороги и впоследствии попало в акваторию моря, поскольку из-за постоянных атак кассетными боеприпасами спасатели не могли вовремя возвести защитные барьеры. Сейчас экологическую ситуацию мониторят, а местный зоопарк уже принимает птиц, пострадавших от масляного пятна.

"К сожалению, у нас в море появились соответствующие пятна от подсолнечного масла. Это не нефть, это органическое вещество, оно должно разлагаться, хотя на сегодня это пятно. Была такая река из масла, что машины застревали", — отметил Сергей Братчук.

Террор против экспорта

Российские войска ежедневно бьют по портовой и транспортной инфраструктуре, пытаясь запугать международных партнеров и остановить экспорт украинского зерна. Кроме экономического давления, враг использует баллистику для психологического воздействия на гражданское население и пытается создать панику. Однако порты Большой Одессы продолжают работать эффективно благодаря усилиям Военно-морских сил и других подразделений.

"Цель одна — это энергетические, промышленные, логистические и портовые объекты. Это и психологическое давление на всех наших партнеров по морю, которые заходят в порты Большой Одессы. Уничтожение всего и все, что возможно — это террористическая составляющая врага", — подчеркнул спикер.

Логистика и свет

В области продолжаются восстановительные работы, хотя в отдельных районах ситуация остается тяжелой. В то же время Братчук опроверг слухи об "отрезанном" Придунавье и необходимости эвакуации, отметив наличие альтернативных маршрутов и обеспеченное движение транспорта. Призывы к выезду он назвал российской дезинформацией, направленной на создание паники.

"Об эвакуации вообще речь не идет, я не понимаю, кто распространяет эти слухи. Это работа на российского агрессора, который хочет создать панические настроения. Если даже электроэнергии не будет, то свет наших душ в Одесской области все равно сохранится", — заверил Братчук.

Напомним, мы сообщали о том, что в результате ночной атаки в Одесской области увеличилось количество пострадавших. Также мы писали, что днем, 25 декабря в Одесской области прогремели взрывы.

Одесса Одесская область обстрелы Одесский порт Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации