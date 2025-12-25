Братчук про ситуацію на Одещині: удари по портам та тиск на населення

Наслідки однієї з атак на Одещину. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Попри постійні обстріли та складну ситуацію в енергетиці, Одеська область продовжує жити та працювати. Ворог намагається паралізувати логістику та порти, але сили оборони тримають ситуацію під контролем, а фахівці цілодобово відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Навіть у найтемніші часи одесити демонструють єдність, допомагаючи рятувати природу та підтримуючи одне одного.

Про це на каналі "Дарина Трунова" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Екологічна загроза морю

Внаслідок влучання у порт "Південний" було пошкоджено резервуари з соняшниковою олією, що призвело до масштабного витоку. Органічна речовина залила дороги та згодом потрапила в акваторію моря, оскільки через постійні атаки касетними боєприпасами рятувальники не могли вчасно звести захисні бар’єри. Наразі екологічну ситуацію моніторять, а місцевий зоопарк уже приймає птахів, які постраждали від олійної плями.

"На жаль, у нас у морі з'явилися відповідні плями від соняшникової олії. Це не нафта, це органічна речовина, вона має розкладатися, хоча на сьогодні це пляма. Була така річка з олії, що машини застрягали", — зазначив Сергій Братчук.

Терор проти експорту

Російські війська щодня б’ють по портовій та транспортній інфраструктурі, намагаючись залякати міжнародних партнерів та зупинити експорт українського збіжжя. Окрім економічного тиску, ворог використовує балістику для психологічного впливу на цивільне населення та намагається створити паніку. Проте порти Великої Одеси продовжують працювати ефективно завдяки зусиллям Військово-морських сил та інших підрозділів.

"Ціль одна — це енергетичні, промислові, логістичні та портові об'єкти. Це і психологічний тиск на усіх наших партнерів по морю, які заходять до портів Великої Одеси. Знищення всього і все, що можливо — це терористична складова ворога", — підкреслив речник.

Логістика та світло

В області тривають відновлювальні роботи, хоча в окремих районах ситуація залишається важкою. Водночас Братчук спростував чутки про "відрізане" Придунав’я та необхідність евакуації, наголосивши на наявності альтернативних маршрутів та забезпеченому русі транспорту. Заклики до виїзду він назвав російською дезінформацією, спрямованою на створення паніки.

"Про евакуацію взагалі мова не йде, я не розумію, хто розповсюджує ці чутки. Це робота на російського агресора, який хоче створити панічні настрої. Якщо навіть електроенергії не буде, то світло наших душ на Одещині все одно збережеться", — запевнив Братчук.

