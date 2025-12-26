Взрывы в Измаиле 26 декабря

В Измаиле прогремела серия взрывов
Дата публикации 26 декабря 2025 00:42
Срочная новость
Взрывы в Измаиле Одесской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 26 декабря. На город летели ударные дроны.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Одеса" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Измаиле в ночь на 26 декабря
"В Измаиле раздаются взрывы", - говорится в сообщении в 00:34.
Перед этим военные писали, что в направлении города летит группа ударных беспилотников россиян.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:42 карта воздушных тревог выглядит так.
