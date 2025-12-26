Взрывы в Измаиле 26 декабря

Срочная новость

Взрывы в Измаиле Одесской области прогремели прямо сейчас, в ночь на 26 декабря. На город летели ударные дроны.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Одеса" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Измаиле в ночь на 26 декабря

"В Измаиле раздаются взрывы", - говорится в сообщении в 00:34.

Перед этим военные писали, что в направлении города летит группа ударных беспилотников россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:42 карта воздушных тревог выглядит так.

Новость дополняется...