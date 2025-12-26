Вибухи в Ізмаїлі 26 грудня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи в Ізмаїлі Одеської області пролунали прямо зараз, в ніч проти 26 грудня. На місто летіли ударні дрони.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Ізмаїлі в ніч проти 26 грудня

"В Ізмаїлі лунають вибухи", — йдеться у повідомленні о 00:34.

Перед цим військові писали, що в напрямку міста летить група ударних безпілотників росіян.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:42 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що менше години тому Повітряні сили ЗСУ фіксували запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Зазначимо, що росіяни останнім часом регулярно атакують Одеську область. Зокрема, за словами речника Української добровільчої армії Сергія Братчука, ворог намагається паралізувати логістику та порти.