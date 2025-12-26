Взрывы в Одессе 26 декабря из-за дронов

В Одессе были слышны взрывы - в чем причина
Дата публикации 26 декабря 2025 01:29
Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 26 декабря. Россияне пытаются атаковать город дронами.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Одессе в ночь на 26 декабря
"В Одессе раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:23.
Перед этим военные написали, что из акватории Черного моря летит ударная беспилотников. Они держали курс на Одессу/Черноморск.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:29 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Новость дополняется...
