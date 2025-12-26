Взрывы в Одессе 26 декабря из-за дронов

Срочная новость

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 26 декабря. Россияне пытаются атаковать город дронами.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Одессе в ночь на 26 декабря

"В Одессе раздаются взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:23.

Перед этим военные написали, что из акватории Черного моря летит ударная беспилотников. Они держали курс на Одессу/Черноморск.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:29 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Новость дополняется...