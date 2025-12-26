Відео
Головна Одеса В Одесі було чути вибухи — в чому причина

В Одесі було чути вибухи — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 01:29
Вибухи в Одесі 26 грудня через дрони
Термінова новина

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 26 грудня. Росіяни намагаються атакувати місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 26 грудня

"В Одесі лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:23.

Перед цим військові написали, що з акваторії Чорного моря летить ударна безпілотників. Вони тримали курс на Одесу/Чорноморськ.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:29 карта повітряних тривог має такий вигляд.

В Одесі було чути вибухи — в чому причина - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Новина доповнюється...

Одеса вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
