Вибухи в Одесі 26 грудня через дрони

В Одесі було чути вибухи — в чому причина
Дата публікації: 26 грудня 2025 01:29
Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 26 грудня. Росіяни намагаються атакувати місто дронами.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 26 грудня
"В Одесі лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:23.
Перед цим військові написали, що з акваторії Чорного моря летить ударна безпілотників. Вони тримали курс на Одесу/Чорноморськ.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:29 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Новина доповнюється...
