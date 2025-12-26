Вибухи в Одесі 26 грудня через дрони

Термінова новина

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 26 грудня. Росіяни намагаються атакувати місто дронами.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 26 грудня

"В Одесі лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:23.

Перед цим військові написали, що з акваторії Чорного моря летить ударна безпілотників. Вони тримали курс на Одесу/Чорноморськ.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:29 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Новина доповнюється...