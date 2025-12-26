Атака дронів на Одесу вночі 26 грудня

Вогнеборець гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія не припиняє обстріли Одещини. У ніч на 26 грудня під ударом опинилася Одеса. Ворог атакував місто ударними безпілотниками. На місцях працюють екстрені та комунальні служби.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Наслідки атаки

Вночі, 26 грудня Росія вгатила по Одесі ударними безпілотниками. Внаслідок атаки зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури. Через влучання БпЛА сталося загоряння, тривають роботи з ліквідації наслідків. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Фахівці обстежують прилеглу територію, щоб виявити можливі пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Забруднення моря після атак

Крім того, Сергій Лисак повідомив, що фахівці Українського наукового центру екології моря постійно контролюють стан води та оцінюють шкоду довкіллю. Це потрібно для ліквідації наслідків атаки на область 20-21 грудня. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на узбережжі проводять роботи з локалізації та ліквідації забруднення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ніч на 26 грудня в Ізмаїлі на Одещині пролунала серія вибухів. Також ми писали про те, чого домагаються росіяни постійними обстрілами регіону.