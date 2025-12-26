Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Дронова атака на Одесу — які наслідки

Дронова атака на Одесу — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 09:10
Атака дронів на Одесу вночі 26 грудня
Вогнеборець гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія не припиняє обстріли Одещини. У ніч на 26 грудня під ударом опинилася Одеса. Ворог атакував місто ударними безпілотниками. На місцях працюють екстрені та комунальні служби.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Вночі, 26 грудня Росія вгатила по Одесі ударними безпілотниками. Внаслідок атаки зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури. Через влучання БпЛА сталося загоряння, тривають роботи з ліквідації наслідків. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Фахівці обстежують прилеглу територію, щоб виявити можливі пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Забруднення моря після атак

Крім того, Сергій Лисак повідомив, що фахівці Українського наукового центру екології моря постійно контролюють стан води та оцінюють шкоду довкіллю. Це потрібно для ліквідації наслідків атаки на область 20-21 грудня. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на узбережжі проводять роботи з локалізації та ліквідації забруднення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ніч на 26 грудня в Ізмаїлі на Одещині пролунала серія вибухів. Також ми писали про те, чого домагаються росіяни постійними обстрілами регіону.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації