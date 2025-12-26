Атака КАБами по Одещині: ворог бив по інфраструктурі

Зруйнований міст у Затоці. Фото ілюстративне: Центр транспортних стратегій

Росія не припиняє терор проти мирного населення. Зокрема на Одещині постійно лунають сигнали повітряної тривоги. Регіон щоденно потерпає від обстрів. Сьогодні, 26 грудня, окупанти застосували КАБи.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Атака КАБами

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив, що ворог зранку знову намагався атакувати Одеську область керованими авіабомбами. За його словами, пуски здійснювалися з літаків тактичної авіації з-за меж українського повітряного простору.

"Йдеться, зокрема, про удар по одному з наших мостів у Затоці", — зазначив Братчук.

Він наголосив, що нинішні атаки є прямою відповіддю на ситуацію на фронті. Ці удари чітко демонструють тактику противника.

"Це удари по інфраструктурі, яка стосується як самої Одеси, так і Ізмаїльського району. Наслідки для нас є досить суттєвими, якщо говорити з аналітичної точки зору", — сказав речник.

Також Братчук додав, що російська сторона свідомо затягує час. Вони продовжують удари по цивільним об’єктам та намагаються тиснути на населення.

"Усе інше навіть важко назвати виставою. Очевидно, що росіяни просто тягнуть час", — підсумував він.

