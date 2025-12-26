Відео
Головна Одеса Удар КАБами по Одещині — стало відомо куди били росіяни

Удар КАБами по Одещині — стало відомо куди били росіяни

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 16:27
Атака КАБами по Одещині: ворог бив по інфраструктурі
Зруйнований міст у Затоці. Фото ілюстративне: Центр транспортних стратегій

Росія не припиняє терор проти мирного населення. Зокрема на Одещині постійно лунають сигнали повітряної тривоги. Регіон щоденно потерпає від обстрів. Сьогодні, 26 грудня, окупанти застосували КАБи.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Атака КАБами

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив, що ворог зранку знову намагався атакувати Одеську область керованими авіабомбами. За його словами, пуски здійснювалися з літаків тактичної авіації з-за меж українського повітряного простору.

"Йдеться, зокрема, про удар по одному з наших мостів у Затоці", — зазначив Братчук.

Він наголосив, що нинішні атаки є прямою відповіддю на ситуацію на фронті. Ці удари чітко демонструють тактику противника.

"Це удари по інфраструктурі, яка стосується як самої Одеси, так і Ізмаїльського району. Наслідки для нас є досить суттєвими, якщо говорити з аналітичної точки зору", — сказав речник.

Також Братчук додав, що російська сторона свідомо затягує час. Вони продовжують удари по цивільним об’єктам та намагаються тиснути на населення.

"Усе інше навіть важко назвати виставою. Очевидно, що росіяни просто тягнуть час", — підсумував він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували Одесу ударними БпЛА. Також ми писали, що під час нічної атаки пошкоджено цивільні іноземні судна.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси атака авіабомба
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
