На Одещині пролунав вибух, сьогодні, 26 грудня

Сьогодны, 26 грудня, на Одещині було чутно вибух. Ворог атакує регіон керованими авіабомбами. Наразі про наслідки нічого не відомо.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи на Одещині

Сьогодні зранку, 26 грудня, в Одеській області було чутно вибухи. Повітряні сили повідомляли про пуски КАБ у бік Затоки, на Одещині. Офіційної інформації про наслідки наразі немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

