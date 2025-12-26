Удар дронами по Одещині вночі 26 грудня

Вирва на місці атаки на Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. У ніч на 26 грудня під обстріл потрапили Ізмаїльський та Одеський райони, а також саме місто Одеса. Удари спричинили нові руйнування на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. На місцях тривають аварійні та відновлювальні роботи.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження енергетичних і портових об’єктів. Через влучання виникли пожежі, постраждали адміністративні будівлі, техніка та обладнання. За попередніми даними, загиблих і поранених немає. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків чергового російського удару по мирних населених пунктах області.

Вибух на Одещині. Фото: Олег кіпер/Telegram

В Ізмаїльському районі зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, через що виникли перебої з електропостачанням. Фахівці ДТЕК уже працюють над стабілізацією ситуації та відновленням подачі світла. Оперативний штаб працює у посиленому режимі. Магазини та банківські установи залишаються відкритими, продукти харчування й готівка є в наявності. Об’єкти критичної інфраструктури та хлібопекарні забезпечені генераторами й функціонують у штатному режимі. Пункти незламності відкриті, ситуація перебуває під постійним контролем.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці усі правоохоронні органи.

