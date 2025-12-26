Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ворог знову вдарив по портах та енергетиці Одещини — що відомо

Ворог знову вдарив по портах та енергетиці Одещини — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 09:43
Удар дронами по Одещині вночі 26 грудня
Вирва на місці атаки на Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. У ніч на 26 грудня під обстріл потрапили Ізмаїльський та Одеський райони, а також саме місто Одеса. Удари спричинили нові руйнування на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. На місцях тривають аварійні та відновлювальні роботи.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження енергетичних і портових об’єктів. Через влучання виникли пожежі, постраждали адміністративні будівлі, техніка та обладнання. За попередніми даними, загиблих і поранених немає. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків чергового російського удару по мирних населених пунктах області.

Росіяни атакували Ізмаїл
Вибух на Одещині. Фото: Олег кіпер/Telegram

В Ізмаїльському районі зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, через що виникли перебої з електропостачанням. Фахівці ДТЕК уже працюють над стабілізацією ситуації та відновленням подачі світла. Оперативний штаб працює у посиленому режимі. Магазини та банківські установи залишаються відкритими, продукти харчування й готівка є в наявності. Об’єкти критичної інфраструктури та хлібопекарні забезпечені генераторами й функціонують у штатному режимі. Пункти незламності відкриті, ситуація перебуває під постійним контролем.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці усі правоохоронні органи.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які наслідки в Одесі після атаки у ніч на 26 грудня. Також ми писали про те, чому росіяни почали активно атакували Одещину.

Одеса Одеська область Одеський порт Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації