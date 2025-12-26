Удар дронами по Одесской области ночью 26 декабря

Воронка на месте атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Россия снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В ночь на 26 декабря под обстрел попали Измаильский и Одесский районы, а также сам город Одесса. Удары вызвали новые разрушения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. На местах продолжаются аварийные и восстановительные работы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

В результате ночной атаки зафиксированы повреждения энергетических и портовых объектов. Из-за попадания возникли пожары, пострадали административные здания, техника и оборудование. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий очередного российского удара по мирным населенным пунктам области.

Взрыв в Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram

В Измаильском районе зафиксировано повреждение объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с электроснабжением. Специалисты ДТЭК уже работают над стабилизацией ситуации и восстановлением подачи света. Оперативный штаб работает в усиленном режиме. Магазины и банковские учреждения остаются открытыми, продукты питания и наличные деньги есть в наличии. Объекты критической инфраструктуры и хлебопекарни обеспечены генераторами и функционируют в штатном режиме. Пункты несокрушимости открыты, ситуация находится под постоянным контролем.

Прокуратура начала досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте все правоохранительные органы.

Напомним, мы сообщали о том, какие последствия в Одессе после атаки в ночь на 26 декабря. Также мы писали о том, почему россияне начали активно атаковали Одесскую область.