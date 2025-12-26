В Одесской области прогремел взрыв, сегодня, 26 декабря

Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Сегодня, 26 декабря, в Одесской области был слышен взрыв. Враг атакует регион управляемыми авиабомбами. Сейчас о последствиях ничего не известно.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Сообщение об угрозе КАБов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня утром, 26 декабря, в Одесской области были слышны взрывы. Воздушные силы сообщали о пусках КАБ в сторону Затоки, в Одесской области. Официальной информации о последствиях пока нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что этой ночью РФ атаковала Одессу беспилотниками. Также под ударом оказался Измаильский район.