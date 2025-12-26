Затока після обстрілів Одещини: як виглядає курорт

Руїни в Затоці. Фото: скриншот з відео

Затока на Одещині перебуває під ударами ще з початку повномасштабної війни. Колись популярний курорт неодноразово ставав ціллю обстрілів. Сьогодні це місце виглядає майже повністю зруйнованим.

У соцмережах поширюють відео з знищенними вулицями.

Зруйнований курорт

На кадрах видно, як уздовж дороги тягнуться зруйновані будівлі та залишки колишніх баз відпочинку в районі Сонячний. Дахи обвалені, стіни розсипані на цеглу, серед уламків — шматки металу, дерев’яні балки, фрагменти парканів. Деякі конструкції тримаються лише на іржавих опорах і плівці, яка колись захищала від дощу. Ні людей, ні руху, лише порожній простір, де ще недавно було людно й шумно.

Затока, яку звикли бачити яскравою і живою, зараз виглядає виснаженою. Це ще один доказ того, як війна змінює знайомі місця до невпізнаваності. Те, що було відпочинком і літом, сьогодні — сліди ударів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували порти на півдні України. Також ми писали, що зранку під ударом КАБів опинилася Затока.