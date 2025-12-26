Відео
Головна Одеса Як виглядає сьогодні Затока після ударів по Одещині

Як виглядає сьогодні Затока після ударів по Одещині

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 17:17
Затока після обстрілів Одещини: як виглядає курорт
Руїни в Затоці. Фото: скриншот з відео

Затока на Одещині перебуває під ударами ще з початку повномасштабної війни. Колись популярний курорт неодноразово ставав ціллю обстрілів. Сьогодні це місце виглядає майже повністю зруйнованим.

У соцмережах поширюють відео з знищенними вулицями.

Читайте також:

Зруйнований курорт

На кадрах видно, як уздовж дороги тягнуться зруйновані будівлі та залишки колишніх баз відпочинку в районі Сонячний. Дахи обвалені, стіни розсипані на цеглу, серед уламків — шматки металу, дерев’яні балки, фрагменти парканів. Деякі конструкції тримаються лише на іржавих опорах і плівці, яка колись захищала від дощу. Ні людей, ні руху, лише порожній простір, де ще недавно було людно й шумно.

Затока, яку звикли бачити яскравою і живою, зараз виглядає виснаженою. Це ще один доказ того, як війна змінює знайомі місця до невпізнаваності. Те, що було відпочинком і літом, сьогодні — сліди ударів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували порти на півдні України. Також ми писали, що зранку під ударом КАБів опинилася Затока.

Одеса Одеська область Новини Одеси війна атака руйнування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
