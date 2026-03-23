На Одещині берег сповзає до моря: відео зсуву в Санжейці

На Одещині з’явилися нові кадри масштабних зсувів ґрунту в селі Санжійка. Узбережжя продовжує руйнуватися, і обвали стають дедалі більшими. Видно глибокі тріщини та цілі пласти землі, які сповзають до Чорного моря. Хвилі впритул підійшли до схилів і продовжують їх підмивати.

Читайте також:

На відео зафіксовано, як великі ділянки берега, вкриті травою, поступово зсуваються вниз. Уздовж узбережжя утворюються східчасті розломи, які з кожним разом стають ширшими. У деяких місцях ґрунт уже відійшов на кілька метрів від основної частини берега.

Санжійка давно відома нестійкими схилами. Тут ґрунт переважно глинистий, тому легко розмивається водою та руйнується під впливом хвиль і опадів. Через це зсуви на цій ділянці трапляються регулярно, але нинішні кадри показують, що процес лише посилюється.

Загроза для мешканців

Особливу тривогу викликають будівлі, які розташовані майже на самому краю обриву. З кожним новим зсувом ризик для інфраструктури зростає. Подальше руйнування узбережжя є неминучим, особливо за відсутності укріплення берегової лінії.

Цікаві факти про Санжійку

Санжійка — одне з найнестабільніших узбереж Чорного моря. Глиняні кручі тут постійно руйнуються під дією хвиль і підземних вод, тому берег щороку змінюється і відступає. Санжійський маяк не раз переносили вглиб суші через зсуви. Сучасну вежу збудували у 1956 році, і вона досі працює для суден біля Чорноморська.

Місцевість також відома складними морськими умовами — тут зустрічаються дві течії, що створює небезпечні водоверті. Попри небезпеку, Санжійка приваблює туристів і фотографів. Контраст рудих глиняних схилів, зелених трав і синього моря створює незвичайні пейзажі, які часто використовують для зйомок. Водночас відвідувачів закликають бути обережними — підходити до краю обривів або розташовуватися під ними небезпечно через ризик раптових зсувів.

Історія зсувів

Окрім воєнних загроз, південні регіони, зокрема Одещина, десятиліттями ведуть боротьбу з природною стихією — зсувами ґрунту. Найгучніші катастрофи минулого, як-от обвал на Ланжероні у 1861 році чи масштабна руйнація дач у 1918-му, змусили інженерів створити унікальну систему берегоукріплення. Сучасна "Траса здоров’я" — це не просто місце для прогулянок, а величезна гідротехнічна споруда, що тримає місто над прірвою. Проте за межами укріплених зон стихія бере своє: у Чорноморську, Фонтанці та Санжійці море щороку "відкушує" шматки берега разом із дорогами та будинками. Зазначимо, що проблема не обмежується лише цими ділянками — у різні роки подібні зсуви фіксували у Лузанівці, Аркадії, районі Таїрова, а також на 13-й і 16-й станціях Великого Фонтану.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилися нові відео із курортного селища Затока на Одещині, яке неодноразово потрапляло під російські обстріли. Кадри опублікували користувачі TikTok. На відео видно пошкоджені будівлі, зруйновані бази відпочинку та майже порожні вулиці. Курорт, який до війни приймав тисячі туристів, нині виглядає тихим і частково зруйнованим.

Також ми писали про те, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, з’явилися нові пернаті гості. Після рожевих пеліканів сюди прилетіли й кучеряві. Тут їх часто можна побачити разом із великими бакланами.