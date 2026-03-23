На Одесчине берег сползает к морю: видео оползня в Санжейке

Оползень в Санжейке. Фото: скриншот из видео

В Одесской области появились новые кадры масштабных оползней в селе Санжейка. Побережье продолжает разрушаться, и обвалы становятся все больше. Видны глубокие трещины и целые пласты земли, которые сползают к Черному морю. Волны вплотную подошли к склонам и продолжают их подмывать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

На видео зафиксировано, как большие участки берега, покрытые травой, постепенно сдвигаются вниз. Вдоль побережья образуются ступенчатые разломы, которые с каждым разом становятся шире. В некоторых местах грунт уже отошел на несколько метров от основной части берега.

Санжейка давно известна неустойчивыми склонами. Здесь грунт преимущественно глинистый, поэтому легко размывается водой и разрушается под воздействием волн и осадков. Из-за этого оползни на этом участке случаются регулярно, но нынешние кадры показывают, что процесс только усиливается.

Угроза для жителей

Особую тревогу вызывают здания, которые расположены почти на самом краю обрыва. С каждым новым оползнем риск для инфраструктуры растет. Дальнейшее разрушение побережья неизбежно, особенно при отсутствии укрепления береговой линии.

Интересные факты о Санжейке

Санжейка — одно из самых нестабильных побережий Черного моря. Глиняные утесы здесь постоянно разрушаются под действием волн и подземных вод, поэтому берег каждый год меняется и отступает. Санжийский маяк не раз переносили вглубь суши из-за оползней. Современную башню построили в 1956 году, и она до сих пор работает для судов возле Черноморска.

Местность также известна сложными морскими условиями — здесь встречаются два течения, что создает опасные водовороты. Несмотря на опасность, Санжейка привлекает туристов и фотографов. Контраст рыжих глиняных склонов, зеленых трав и синего моря создает необычные пейзажи, которые часто используют для съемок. В то же время посетителей призывают быть осторожными — подходить к краю обрывов или располагаться под ними опасно из-за риска внезапных оползней.

История оползней

Кроме военных угроз, южные регионы, в частности Одесчина, на протяжении десятилетий борются с природным бедствием — оползнями грунта. Самые громкие катастрофы прошлого, такие как обвал на Ланжероне в 1861 году или масштабное разрушение дач в 1918-м, заставили инженеров создать уникальную систему укрепления берега. Современная "Трасса здоровья" — это не просто место для прогулок, а огромное гидротехническое сооружение, которое удерживает город над пропастью. Однако за пределами укрепленных зон стихия берет своё: в Черноморске, Фонтанке и Санжийке море ежегодно "откусывает" участки берега вместе с дорогами и домами. Отметим, что проблема не ограничивается только этими участками — в разные годы подобные оползни фиксировались в Лузановке, Аркадии, районе Таирова, а также на 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана.

