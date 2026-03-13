Кудрявые пеликаны появились на Тузловских лиманах

Кудрявый пеликан. Фото иллюстративное: Иван Русев

У Національному природному парку "Тузловські лимани" в Одеській області з’явилися нові пернаті мешканці. Після рожевих пеліканів сюди прилетіли кудлаті пелікани, яких часто можна побачити разом із великими бакланами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Прилет пеликанов

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" заметили кудрявых пеликанов. Они прилетели вскоре после розовых пеликанов и теперь держатся возле пролива между Черным морем и лиманами. Именно здесь много рыбы, поэтому птицы подстерегают добычу и время от времени вместе с бакланами устраивают настоящую охоту.

Что известно о пеликанах

Кудрявый пеликан — одна из крупнейших водоплавающих птиц Европы. Его длина может достигать примерно 160-180 сантиметров, а размах крыльев — более 3 метров. Вес взрослой птицы иногда доходит до 12 килограммов. Из-за длинных закрученных перьев на затылке он и получил название "кудрявый". Главная особенность пеликана — большой горловой мешок под клювом. Им птица зачерпывает воду вместе с рыбой, а затем отцеживает лишнюю воду и проглатывает добычу. Охотятся пеликаны часто группами: они подгоняют рыбу к мелководью, чтобы легче ее поймать.

Этот вид занесен в Красную книгу и считается редким. В Украине кудрявых пеликанов чаще всего можно увидеть возле Дуная, Днестровского лимана и других крупных водоемов. Для отдыха и гнездования им нужны спокойные места — острова, косы или плавни, где их не беспокоят люди и хищники.

Крабы в Нацпарке

На побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" после февральских штормов нашли более 20 голубых крабов. По словам ученых, это лишь часть крабов, которых вынесло на берег, ведь многих уже съели хищники. Кроме голубых, море выбросило также травяных, каменных, фиолетовых крабов и плавунцов.

Голубой краб — большой морской вид с синеватым панцирем и яркими клешнями. В Черном море он не является коренным, поэтому его появление на побережье случается редко и часто связано со штормами или морскими течениями.

