Кучеряві пелікани з’явилися на Тузлівських лиманах

Кучерявий пелікан. Фото ілюстративне: Іван Русев

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, з’явилися нові пернаті гості. Після рожевих пеліканів сюди прилетіли й кучеряві. Тут їх часто можна побачити разом із великими бакланами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русева.

Реклама

Читайте також:

Приліт пеліканів

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" помітили кучерявих пеліканів. Вони прилетіли невдовзі після рожевих пеліканів і тепер тримаються біля протоки між Чорним морем та лиманами. Саме тут багато риби, тому птахи чатують на здобич і час від часу разом із бакланами влаштовують справжнє полювання.

Що відомо про пеліканів

Кучерявий пелікан — один із найбільших водоплавних птахів Європи. Його довжина може сягати приблизно 160–180 сантиметрів, а розмах крил — понад 3 метри. Вага дорослого птаха інколи доходить до 12 кілограмів. Через довгі закручені пера на потилиці він і отримав назву "кучерявий". Головна особливість пелікана — великий горловий мішок під дзьобом. Ним птах зачерпує воду разом із рибою, а потім відціджує зайву воду і ковтає здобич. Полюють пелікани часто групами: вони підганяють рибу до мілководдя, щоб легше її спіймати.

Цей вид занесений до Червоної книги та вважається рідкісним. В Україні кучерявих пеліканів найчастіше можна побачити біля Дунаю, Дністровського лиману та інших великих водойм. Для відпочинку і гніздування їм потрібні спокійні місця — острови, коси або плавні, де їх не турбують люди й хижаки.

Краби в Нацпарку

На узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани" після лютневих штормів знайшли понад 20 блакитних крабів. За словами науковців, це лише частина крабів, яких винесло на берег, адже багатьох уже з’їли хижаки. Окрім блакитних, море викинуло також трав’яних, кам’яних, фіолетових крабів і плавунців.

Блакитний краб — великий морський вид із синюватим панциром і яскравими клешнями. У Чорному морі він не є корінним, тому його поява на узбережжі трапляється рідко й часто пов’язана зі штормами або морськими течіями.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на півдні Одещини зафіксували перших у 2026 році рожевих пеліканів. Зграя з 55 великих птахів зупинилася у заплаві річки Когильник біля лиману Сасик. Але місце їхнього відпочинку опинилося поряд зі стихійним сміттєзвалищем.

Також ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині помітили перші зграї рожевих фламінго. Птахи прилетіли з боку Чорного моря наприкінці лютого. Екологи сподіваються, що цього року їм вдасться успішно загніздитися.