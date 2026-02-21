Блакитний краб з’явився на узбережжі Одещини: чи є загроза

Краби у Чорному морі. Фото: Вадим Самсон

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" вже четвертий тиждень поспіль знаходять блакитних крабів. Зафіксовано щонайменше 12 особин. Екологи попереджають, що це інвазивний вид, який може серйозно вплинути на екосистему Чорного моря.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русєва.

Блакитний краб у Чорному морі. Фото: Іван Русєв

Блакитний краб у Чорному морі

За словами еколога, лише офіційно зареєстровано десять цілих особин і рештки ще двох. Насправді їх може бути більше, адже частину з’їдають хижаки ще до обліку. Іван Русєв пояснює, що цей вид не є типовим для Чорного моря. Він походить з атлантичного узбережжя Америки — від Канади до Аргентини. До наших вод краб міг потрапити разом із суднами або природним шляхом через Середземне та Мармурове моря, де вже давно закріпився.

"Це вид-вселенець. Його батьківщина — Атлантика. До Чорного моря він або потрапив із баластними водами кораблів, або розселився через протоки. Зараз ми бачимо тенденцію до його стабільної присутності", — зазначає Іван Русєв.

Чим небезпечний блакитний краб

Еколог каже, що блакитний краб віддає перевагу лиманам і мілководдю з невисокою солоністю. Зовні він має яскраво-блакитні клешні й виглядає доволі екзотично. Проте для місцевої природи його поява може мати серйозні наслідки. Русєв наголошує, що цей вид значно агресивніший і більший за місцевих крабів. Він всеїдний і здатен активно полювати на молюсків, дрібну рибу та ракоподібних.

"Він буде витісняти місцеві види. Це хижак із великою конкурентною перевагою. Крім того, він дуже витривалий — може жити у воді з низьким вмістом кисню та при коливаннях солоності. Для Чорного моря це комфортні умови", — пояснює Русєв.

Остання пара його ніжок сплющена й нагадує весла, що робить краба швидким плавцем. Така мобільність допомагає йому швидко освоювати нові території.

Блакитний краб, який оселився у Чорному морі. Фото: Oleksa Bron

Що відомо про блакитного краба на Одещині

У Державної екологічної інспекція Південно-Західного округу підтверджують, що синій американський краб уже поширюється у північно-західній частині Чорного моря та поступово рухається до українського узбережжя і придунайських акваторій. Фахівці вважають, що в умовах кліматичних змін інвазивні види отримують додаткові переваги для закріплення в нових екосистемах.

Вперше інформація про блакитного краба у Чорному морі з'явилася у 2025 році, тоді йшлося про 15 особин. Науковці виявили самицю з ікрою біля Чорноморська. Екологи повідомляли, що у ракоподібної було до півтора мільйона ікринок.

Блакитний краб виростає до 20-25 сантиметрів, має характерні сині лапи й світло-коричневий панцир. За словами екологів, він може щипатися, але серйозної небезпеки для людини не становить.

Американський краб на узбережжі Чорного моря. Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, чисельність дельфінів у Чорному морі різко зменшується, і екологи пов’язують це передусім із людським впливом. До повномасштабного вторгнення тварини масово потрапляли в рибальські сітки, а з 2022 року ситуацію ускладнили бойові дії в акваторії. За оцінками фахівців, ідеться про десятки тисяч загиблих особин.

Окрім цього, на узбережжі фіксують масову загибель птахів після розливу соняшникової олії. Найбільше постраждали пірникози — водоплавні птахи з характерними червоними очима. Забруднення води порушує теплоізоляцію їхнього пір’я, що часто призводить до виснаження і смерті.

