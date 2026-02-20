Загибель дельфінів у Чорному морі: дані екологів

Дельфіни у Чорному морі. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Чисельність дельфінів у Чорному морі стрімко скорочується, і головна причина — діяльність людини. До повномасштабної війни тварини масово гинули в рибальських сітках, а з 2022 року ситуація різко погіршилася через бойові дії в акваторії. Екологи говорять про десятки тисяч загиблих особин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русєва.

Реклама

Читайте також:

Дельфіни у Чорному морі

За словами Івана Русєва, ще до повномасштабного вторгнення основною причиною загибелі дельфінів були браконьєрські та рибальські сітки. У Північно-Західній частині Чорного моря їхня сумарна протяжність сягала до трьох тисяч кілометрів. Саме в ці пастки найчастіше потрапляли тварини. Еколог наголошує, що війна стала переломним моментом для популяції.

"До вторгнення дельфіни гинули переважно через сітки. Але з початком бойових дій ситуація стала катастрофічною. За нашими оцінками, лише у 2022 році загинуло близько 50 тисяч особин. Війна стала апогеєм екоциду чорноморських китоподібних", — написав Іван Русєв.

Порятунок дельфінів

Фахівці Національного природного парку "Тузлівські лимани" фіксували масову загибель тварин уздовж узбережжя. Причинами називають вибухи, роботу військових кораблів і потужне шумове навантаження, яке дезорієнтує дельфінів і призводить до їхнього викидання на берег. Іван Русєв переконаний, що для збереження виду необхідні системні рішення.

"Потрібно створити морський резерват у Північно-Західній частині Чорного моря. Це мають бути великі безпечні акваторії, де дельфіни зможуть розмножуватися і жити без постійного ризику", — додав еколог.

Окрім війни, на морських ссавців впливають забруднення води, браконьєрство та зменшення кормової бази. В Україні за навмисне знищення або жорстоке поводження з морськими ссавцями передбачена кримінальна відповідальність.

Види дельфінів у Чорному морі

Зазначимо, що за інформацією фахівців з Державної екологічної інспекція Південно-Західного округу, у Чорному морі постійно мешкають три види китоподібних: афаліна, дельфін-білобочка та морська свиня (азовка). Усі вони занесені до Червоної книги України та перебувають під охороною міжнародних конвенцій. Історично в регіоні згадувався і тюлень-монах, однак нині його вважають практично зниклим у межах української акваторії.

Екологи закликають повідомляти про випадки виявлення загиблих або травмованих дельфінів, фіксувати місце знахідки та передавати інформацію до відповідних служб. Дані про кожну тварину важливі для розуміння масштабів втрат і подальших дій із захисту моря.

Наслідки забруднення Чорного моря

Нагадаємо, на узбережжі Чорного моря фіксують масову загибель птахів після розливу соняшникової олії. Найбільше постраждали красиві водоплавні птахи з яскравими червоними очима, їх називають пірникози.

Також ми писали, що масова загибель морських коників на узбережжі Одеси пов’язана не тільки зі штормом і морозами. Екологи вказують на локальні фактори — забруднення води та особливості рельєфу морського дна в окремих ділянках акваторії.