Головна Одеса Морських коників в Одесі вбив не шторм — еколог назвав причини

Морських коників в Одесі вбив не шторм — еколог назвав причини

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 14:33
Чому в Одесі масово гинуть морські коники — пояснення екологів
Морські коники на узбережжі Одеси. Фото: Держекоінспекція

Масова загибель морських коників на узбережжі Одеси пов’язана не тільки зі штормом і морозами. Екологи вказують на локальні фактори — забруднення води та особливості рельєфу морського дна в окремих ділянках акваторії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.

Масовий викид морських коників: причини

Нагадаємо, днями після шторму на пляжах Одеси зафіксували масовий викид чорноморських морських коників (Hippocampus guttulatus). У деяких місцях їх знаходили десятками на одному квадратному метрі.

Водночас у сусідніх природоохоронних зонах картина зовсім інша. За словами еколога Івана Русєва, під час триденних маршрутних обстежень узбережжя в Національному природному парку Тузлівські лимани, де шторм і морози були такими ж, як і біля Одеси, жодного морського коника не виявили.

"За три дні обстежень ми не знайшли жодного чорноморського морського коника. Це означає, що причина їх загибелі біля Одеси не тільки в штормі", — зазначив Іван Русєв.

Еколог пояснює, що вирішальну роль могли зіграти локальні умови саме в міській акваторії.

"Ймовірно, маємо справу зі специфічними причинами — це і забруднення морської води, і рельєф дна в тих місцях, де коників викидало на берег", — наголосив фахівець.

Шторм не руйнівний

Раніше, за його словами, під час обстежень у межах нацпарку екологи фіксували викиди рослинної олії, загиблих птахів, а також різних видів риб, крабів, морських губок і великої кількості рапани. Проте суттєвої шкоди біорізноманіттю там не зафіксували.

"Цей шторм не завдав критичної шкоди природі в межах парку, як це було раніше під час розливів мазуту чи впливу вибухів і мін у морі", — додав Іван Русєв.

Він наголосив, що морські коники є чутливими індикаторами стану екосистеми. Їх масова загибель може свідчити про серйозні проблеми з якістю води саме біля міського узбережжя Одеси та потребує окремого екологічного аналізу.

Нагадаємо, рослинна олія, що розлилася після удару РФ по порту Південний, продовжує нищити Чорне море. Також ми писали, що на початку січня 2026 року рівень води в акваторії Тузлівських лиманів, що на Одещині, суттєво зріс

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси екологія забруднення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
