В Одесі на березі знайшли загиблих морських коників

Морський коник на піску. Фото: Держекоінспекція

На одеському узбережжі з’явилася тривожна картина — на берег винесло загиблих морських коників. Екологи провели обстеження провели на кількох популярних пляжах міста. Причини загибелі морських організмів з’ясовують.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Масова загибель коників

В мережі почали з’являтися повідомлення про масовий викид чорноморських морських коників на узбережжі Одеси. Йшлося, зокрема, про район пляжу "Ланжерон". Співробітники Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу провели обстеження прибережної смуги Чорного моря.

Під час перевірки вздовж берегової лінії зафіксували викиди морських коників зі щільністю від 2 до 92 екземплярів на один квадратний метр. При цьому кількість загиблих тварин зменшувалася у напрямку 16-ї станції Великого Фонтану.

Щоб з’ясувати можливі причини загибелі морських організмів, інспекція відібрала проби морської води. Лабораторні дослідження проведуть у спеціалізованій лабораторії. Екоінспектори продовжують моніторинг узбережжя Одеси та обіцяють оприлюднити результати досліджень після їх завершення.

Що відомо про коників

Чорноморський морський коник (Hippocampus guttulatus) — рідкісний і вразливий вид, занесений до Червоної книги України та охороняється міжнародними конвенціями. Він мешкає на мілководді серед водоростей і морських трав поблизу узбережжя, де живиться дрібними ракоподібними та планктоном. Довжина тіла зазвичай 10–15 см, тіло покрите кістяними кільцями, а хвіст слугує для чіпляння за рослинність. Морські коники дуже чутливі до забруднення води, дефіциту кисню, різких змін температури та штормів. Цікаво, що потомство виношує самець у спеціальній сумці. Масовий викид коників на берег сигналізує про можливі проблеми в морському середовищі, проте остаточні висновки можна зробити після лабораторних досліджень води та інших факторів.

