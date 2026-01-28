Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На одеському узбережжі викид морських коників — що відомо

На одеському узбережжі викид морських коників — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 16:50
В Одесі на березі знайшли загиблих морських коників
Морський коник на піску. Фото: Держекоінспекція

На одеському узбережжі з’явилася тривожна картина — на берег винесло загиблих морських коників. Екологи провели обстеження провели на кількох популярних пляжах міста. Причини загибелі морських організмів з’ясовують.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Реклама
Читайте також:

Масова загибель коників

В мережі почали з’являтися повідомлення про масовий викид чорноморських морських коників на узбережжі Одеси. Йшлося, зокрема, про район пляжу "Ланжерон". Співробітники Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу провели обстеження прибережної смуги Чорного моря.

Під час перевірки вздовж берегової лінії зафіксували викиди морських коників зі щільністю від 2 до 92 екземплярів на один квадратний метр. При цьому кількість загиблих тварин зменшувалася у напрямку 16-ї станції Великого Фонтану.

Щоб з’ясувати можливі причини загибелі морських організмів, інспекція відібрала проби морської води. Лабораторні дослідження проведуть у спеціалізованій лабораторії. Екоінспектори продовжують моніторинг узбережжя Одеси та обіцяють оприлюднити результати досліджень після їх завершення.

Що відомо про коників

Чорноморський морський коник (Hippocampus guttulatus) — рідкісний і вразливий вид, занесений до Червоної книги України та охороняється міжнародними конвенціями. Він мешкає на мілководді серед водоростей і морських трав поблизу узбережжя, де живиться дрібними ракоподібними та планктоном. Довжина тіла зазвичай 10–15 см, тіло покрите кістяними кільцями, а хвіст слугує для чіпляння за рослинність. Морські коники дуже чутливі до забруднення води, дефіциту кисню, різких змін температури та штормів. Цікаво, що потомство виношує самець у спеціальній сумці. Масовий викид коників на берег сигналізує про можливі проблеми в морському середовищі, проте остаточні висновки можна зробити після лабораторних досліджень води та інших факторів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещину завезли рідкісних тварин. Також ми писали, що через олію в морі масово загинули птахи в Одесі.

Одеса Одеська область Новини Одеси море екологія загибель
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації