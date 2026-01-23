Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масова загибель птахів — олійна пастка у морі біля Одеси

Масова загибель птахів — олійна пастка у морі біля Одеси

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 15:50
Витік олії в Чорне море: еколог про загибель птахів в Одесі
Олійна пляма в морі. Фото: Новини.LIVE

Після ворожих атак на порти Одещини тисячі тонн соняшникової олії потрапили у море, спричинивши екологічну катастрофу на 25 кілометрів узбережжя. Попри те, що видимі плями зникли, для морських мешканців цей продукт став смертельним вироком. Олія діє агресивніше за нафтопродукти й майже не вимивається з пір’я.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

Реклама
Читайте також:

Масштаби трагедії

Витік стався наприкінці грудня, а вже в перші дні волонтери почали знаходити сотні мертвих і знесилених птахів. За словами еколога Владислава Балінського, офіційні цифри врятованих особин — це лише верхівка айсберга, адже більшість жертв залишилися в морі або загинули пізніше від холодів.

"Десь близько 2000 птахів, можливо, загинуло. Та кількість, яку вдалося волонтерам зібрати, — це близько 400 птахів. Але це була тільки частина: по-перше, тих, хто вижив, а по-друге, були птахи, які частково потрапили в цю рідину. А потім настали морози, і ці птахи також загинули", — зазначає фахівець.

Наслідки витоку олії в море
Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE

Загибель птахів

Найбільше постраждали пірникози. Ці птахи майже не виходять на берег, а через специфічну анатомію. Через зміщені назад лапи вони не можуть нормально пересуватися суходолом. У неволі вони швидко отримують пролежні та інфекції, що робить процес реабілітації майже безнадійним.

"Це дуже складні птахи для утримання. Вони виключно рибоїдні, хижі. І майже не пристосовані для суші: в них лапи зміщені назад, вони постійно спираються на тверду поверхню", — пояснює еколог.

Наслідки витоку олії в море
ЗаголовокПтахи, яких врятували. Фото: Новини.LIVE

Чому олія гірша за нафту чи мазут

Головна небезпека соняшникової олії полягає в її здатності змінювати структуру. На холоді вона полімеризується, перетворюючись на надзвичайно в'язку субстанцію, схожу на антикорозійне мастило. Ця речовина миттєво склеює пір’я, позбавляючи птахів терморегуляції. Навіть після професійної чистки шанси на виживання залишаються мізерними.

"Виявилось, що саме олія є значно складнішим забруднювачем для птахів, ніж мазут чи нафта. Вона утворює дуже в’язкий і липкий шар, який майже неможливо відмити. Навіть після четвертої-п’ятої промивки все одно залишаються залишки цього полімеру", — наголошує Балінський.

Еколог додає, що проблема не зникне разом із плямами на воді. Олія з часом важчає, опускається на дно та входить у харчові ланцюги морських екосистем. Процес її розкладання в природі є дуже повільним, що створює довгострокову загрозу для всього Чорного моря. За словами фахівця, такі властивості соняшникової олії роблять її вкрай складним забруднювачем, наслідки якого ми будемо відчувати ще довго.

Нагадаємо, ми показували, який вигляд має Санжійка, в якій масштабно руйнується берегова зона. Також ми писали, що у Нацпарку на Одещині помітили дивні кратери.

Одеса Одеська область екологічна загроза Новини Одеси екологія птахи
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації