Витік олії в Чорне море: еколог про загибель птахів в Одесі

Олійна пляма в морі. Фото: Новини.LIVE

Після ворожих атак на порти Одещини тисячі тонн соняшникової олії потрапили у море, спричинивши екологічну катастрофу на 25 кілометрів узбережжя. Попри те, що видимі плями зникли, для морських мешканців цей продукт став смертельним вироком. Олія діє агресивніше за нафтопродукти й майже не вимивається з пір’я.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

Масштаби трагедії

Витік стався наприкінці грудня, а вже в перші дні волонтери почали знаходити сотні мертвих і знесилених птахів. За словами еколога Владислава Балінського, офіційні цифри врятованих особин — це лише верхівка айсберга, адже більшість жертв залишилися в морі або загинули пізніше від холодів.

"Десь близько 2000 птахів, можливо, загинуло. Та кількість, яку вдалося волонтерам зібрати, — це близько 400 птахів. Але це була тільки частина: по-перше, тих, хто вижив, а по-друге, були птахи, які частково потрапили в цю рідину. А потім настали морози, і ці птахи також загинули", — зазначає фахівець.

Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE

Загибель птахів

Найбільше постраждали пірникози. Ці птахи майже не виходять на берег, а через специфічну анатомію. Через зміщені назад лапи вони не можуть нормально пересуватися суходолом. У неволі вони швидко отримують пролежні та інфекції, що робить процес реабілітації майже безнадійним.

"Це дуже складні птахи для утримання. Вони виключно рибоїдні, хижі. І майже не пристосовані для суші: в них лапи зміщені назад, вони постійно спираються на тверду поверхню", — пояснює еколог.

ЗаголовокПтахи, яких врятували. Фото: Новини.LIVE

Чому олія гірша за нафту чи мазут

Головна небезпека соняшникової олії полягає в її здатності змінювати структуру. На холоді вона полімеризується, перетворюючись на надзвичайно в'язку субстанцію, схожу на антикорозійне мастило. Ця речовина миттєво склеює пір’я, позбавляючи птахів терморегуляції. Навіть після професійної чистки шанси на виживання залишаються мізерними.

"Виявилось, що саме олія є значно складнішим забруднювачем для птахів, ніж мазут чи нафта. Вона утворює дуже в’язкий і липкий шар, який майже неможливо відмити. Навіть після четвертої-п’ятої промивки все одно залишаються залишки цього полімеру", — наголошує Балінський.

Еколог додає, що проблема не зникне разом із плямами на воді. Олія з часом важчає, опускається на дно та входить у харчові ланцюги морських екосистем. Процес її розкладання в природі є дуже повільним, що створює довгострокову загрозу для всього Чорного моря. За словами фахівця, такі властивості соняшникової олії роблять її вкрай складним забруднювачем, наслідки якого ми будемо відчувати ще довго.

