Утечка масла в Черное море: эколог о гибели птиц в Одессе

После вражеских атак на порты Одесской области тысячи тонн подсолнечного масла попали в море, вызвав экологическую катастрофу на 25 километров побережья. Несмотря на то, что видимые пятна исчезли, для морских обитателей этот продукт стал смертельным приговором. Масло действует агрессивнее нефтепродуктов и почти не вымывается из перьев.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

Масштабы трагедии

Утечка произошла в конце декабря, а уже в первые дни волонтеры начали находить сотни мертвых и обессиленных птиц. По словам эколога Владислава Балинского, официальные цифры спасенных особей — это лишь верхушка айсберга, ведь большинство жертв остались в море или погибли позже от холодов.

"Где-то около 2000 птиц, возможно, погибло. То количество, которое удалось волонтерам собрать, — это около 400 птиц. Но это была только часть: во-первых, тех, кто выжил, а во-вторых, были птицы, которые частично попали в эту жидкость. А потом наступили морозы, и эти птицы также погибли", — отмечает специалист.

Гибель птиц

Больше всего пострадали ныряльщики. Эти птицы почти не выходят на берег, а из-за специфической анатомии. Из-за смещенных назад лап они не могут нормально передвигаться по суше. В неволе они быстро получают пролежни и инфекции, что делает процесс реабилитации почти безнадежным.

"Это очень сложные птицы для содержания. Они исключительно рыбоядные, хищные. И почти не приспособлены для суши: у них лапы смещены назад, они постоянно опираются на твердую поверхность", — объясняет эколог.

Почему масло хуже нефти или мазута

Главная опасность подсолнечного масла заключается в его способности менять структуру. На холоде оно полимеризуется, превращаясь в чрезвычайно вязкую субстанцию, похожую на антикоррозийную смазку. Это вещество мгновенно склеивает перья, лишая птиц терморегуляции. Даже после профессиональной чистки шансы на выживание остаются мизерными.

"Оказалось, что именно масло является значительно более сложным загрязнителем для птиц, чем мазут или нефть. Оно образует очень вязкий и липкий слой, который почти невозможно отмыть. Даже после четвертой-пятой промывки все равно остаются остатки этого полимера", — отмечает Балинский.

Эколог добавляет, что проблема не исчезнет вместе с пятнами на воде. Масло со временем утяжеляется, опускается на дно и входит в пищевые цепи морских экосистем. Процесс его разложения в природе очень медленный, что создает долгосрочную угрозу для всего Черного моря. По словам специалиста, такие свойства подсолнечного масла делают его крайне сложным загрязнителем, последствия которого мы будем ощущать еще долго.

