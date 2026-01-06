В Тузловских лиманах восстанавливается популяция диких кабанов

Кратер в нацпарке. Фото: Иван Русев

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" появились "кратеры", но не от войны. Во время полного запрета охоты здесь фиксируют восстановление популяции диких кабанов. Животные активно передвигаются по территории парка и оставляют заметные следы своего присутствия. Специалисты говорят, что природа постепенно восстанавливается.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Реклама

Читайте также:

Восстановление популяции кабанов

Работники нацпарка все чаще наталкиваются на глубокие ямы, которые с первого взгляда напоминают воронки от бомбежек. Однако после более внимательного осмотра становится понятно, что это следы жизни диких кабанов. Именно так выглядят их грязевые "купальни", где животные проводят естественные гигиенические процедуры.

Дикий кабан, или вепрь, является родным видом для большей части Евразии и предком домашней свиньи. Обычно эти животные держатся группами и путешествуют по разным биотопам нацпарка. Сегодня следы их передвижения видны во многих зонах "Тузловских лиманов". Грязевые купальни играют важную роль в жизни вепрей. В них животные очищают кожу от паразитов, защищаются от насекомых и регулируют температуру тела. Именно поэтому на территории парка можно увидеть десятки таких "кратеров", которые на самом деле являются признаком здоровой дикой популяции.

Кратер на побережье. Фото: Иван Русев.

Что известно о кабанах

Дикий кабан — всеядное животное, но основу его рациона составляет растительная пища. Около 90% питания — это желуди, орехи, ягоды, фрукты, трава и молодые листья. Также вепри выкапывают из земли корнеплоды и клубни, влияя на естественные процессы в экосистеме. В нацпарке отмечают, что восстановление численности вепрей является показателем того, что при отсутствии человеческого вмешательства дикая природа быстро берет свое и возвращает утраченные позиции.

Вепрь в нацпарке. Фото: Иван Русев

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области посреди зимы зацвели краснокнижные цветы. Также мы писали, что в Одессе море отошло от берегов.