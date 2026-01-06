Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Кратеры без взрывов — в нацпарке Одесчины интересное явление

Кратеры без взрывов — в нацпарке Одесчины интересное явление

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 16:15
В Тузловских лиманах восстанавливается популяция диких кабанов
Кратер в нацпарке. Фото: Иван Русев

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" появились "кратеры", но не от войны. Во время полного запрета охоты здесь фиксируют восстановление популяции диких кабанов. Животные активно передвигаются по территории парка и оставляют заметные следы своего присутствия. Специалисты говорят, что природа постепенно восстанавливается.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Реклама
Читайте также:

Восстановление популяции кабанов

Работники нацпарка все чаще наталкиваются на глубокие ямы, которые с первого взгляда напоминают воронки от бомбежек. Однако после более внимательного осмотра становится понятно, что это следы жизни диких кабанов. Именно так выглядят их грязевые "купальни", где животные проводят естественные гигиенические процедуры.

Дикий кабан, или вепрь, является родным видом для большей части Евразии и предком домашней свиньи. Обычно эти животные держатся группами и путешествуют по разным биотопам нацпарка. Сегодня следы их передвижения видны во многих зонах "Тузловских лиманов". Грязевые купальни играют важную роль в жизни вепрей. В них животные очищают кожу от паразитов, защищаются от насекомых и регулируют температуру тела. Именно поэтому на территории парка можно увидеть десятки таких "кратеров", которые на самом деле являются признаком здоровой дикой популяции.

У Нацпарку на Одещині виявили незвичні кратери
Кратер на побережье. Фото: Иван Русев.

Что известно о кабанах

Дикий кабан — всеядное животное, но основу его рациона составляет растительная пища. Около 90% питания — это желуди, орехи, ягоды, фрукты, трава и молодые листья. Также вепри выкапывают из земли корнеплоды и клубни, влияя на естественные процессы в экосистеме. В нацпарке отмечают, что восстановление численности вепрей является показателем того, что при отсутствии человеческого вмешательства дикая природа быстро берет свое и возвращает утраченные позиции.

У Нацпарку на Одещині виявили незвичні кратери
Вепрь в нацпарке. Фото: Иван Русев

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области посреди зимы зацвели краснокнижные цветы. Также мы писали, что в Одессе море отошло от берегов.

Одесса животные Одесская область Новости Одессы экология дикие животные
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации