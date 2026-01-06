У Тузлівських лиманах відновлюється популяція диких кабанів

Кратер у нацпарку. Фото: Іван Русев

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" з’явилися "кратери", але не від війни. Під час повної заборони полювання тут фіксують відновлення популяції диких кабанів. Тварини активно пересуваються територією парку та залишають помітні сліди своєї присутності. Фахівці кажуть, що природа поступово відновлюється.

Про це повідомив еколог Іван Русев.

Реклама

Читайте також:

Відновлення популяції кабанів

Працівники нацпарку дедалі частіше натрапляють на глибокі ями, які з першого погляду нагадують вирви від бомбардувань. Проте після уважнішого огляду стає зрозуміло, що це сліди життя диких кабанів. Саме так виглядають їхні грязьові "купальні", де тварини проводять природні гігієнічні процедури.

Дикий кабан, або вепр, є рідним видом для більшої частини Євразії та предком домашньої свині. Зазвичай ці тварини тримаються групами й мандрують різними біотопами нацпарку. Сьогодні сліди їхнього пересування видно в багатьох зонах "Тузлівських лиманів". Грязьові купальні відіграють важливу роль у житті вепрів. У них тварини очищують шкіру від паразитів, захищаються від комах і регулюють температуру тіла. Саме тому на території парку можна побачити десятки таких "кратерів", які насправді є ознакою здорової дикої популяції.

Кратер на узбережжі. Фото: Іван Русев.

Що відомо про кабанів

Дикий кабан — всеїдна тварина, але основу його раціону становить рослинна їжа. Близько 90% харчування — це жолуді, горіхи, ягоди, фрукти, трава та молоде листя. Також вепрі викопують із землі коренеплоди й бульби, впливаючи на природні процеси в екосистемі. У нацпарку зазначають, що відновлення чисельності вепрів є показником того, що за відсутності людського втручання дика природа швидко бере своє і повертає втрачені позиції.

Вепр у нацпарку. Фото: Іван Русев

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині посеред зими зацвіли червонокнижні квіти. Також ми писали, що в Одесі море відійшло від берегів.