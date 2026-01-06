Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кратери без вибухів — у нацпарку Одещини цікаве явище

Кратери без вибухів — у нацпарку Одещини цікаве явище

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 16:15
У Тузлівських лиманах відновлюється популяція диких кабанів
Кратер у нацпарку. Фото: Іван Русев

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" з’явилися "кратери", але не від війни. Під час повної заборони полювання тут фіксують відновлення популяції диких кабанів. Тварини активно пересуваються територією парку та залишають помітні сліди своєї присутності. Фахівці кажуть, що природа поступово відновлюється.

Про це повідомив еколог Іван Русев.

Реклама
Читайте також:

Відновлення популяції кабанів

Працівники нацпарку дедалі частіше натрапляють на глибокі ями, які з першого погляду нагадують вирви від бомбардувань. Проте після уважнішого огляду стає зрозуміло, що це сліди життя диких кабанів. Саме так виглядають їхні грязьові "купальні", де тварини проводять природні гігієнічні процедури.

Дикий кабан, або вепр, є рідним видом для більшої частини Євразії та предком домашньої свині. Зазвичай ці тварини тримаються групами й мандрують різними біотопами нацпарку. Сьогодні сліди їхнього пересування видно в багатьох зонах "Тузлівських лиманів". Грязьові купальні відіграють важливу роль у житті вепрів. У них тварини очищують шкіру від паразитів, захищаються від комах і регулюють температуру тіла. Саме тому на території парку можна побачити десятки таких "кратерів", які насправді є ознакою здорової дикої популяції.

У Нацпарку на Одещині виявили незвичні кратери
Кратер на узбережжі. Фото: Іван Русев.

Що відомо про кабанів

Дикий кабан — всеїдна тварина, але основу його раціону становить рослинна їжа. Близько 90% харчування — це жолуді, горіхи, ягоди, фрукти, трава та молоде листя. Також вепрі викопують із землі коренеплоди й бульби, впливаючи на природні процеси в екосистемі. У нацпарку зазначають, що відновлення чисельності вепрів є показником того, що за відсутності людського втручання дика природа швидко бере своє і повертає втрачені позиції.

У Нацпарку на Одещині виявили незвичні кратери
Вепр у нацпарку. Фото: Іван Русев

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині посеред зими зацвіли червонокнижні квіти. Також ми писали, що в Одесі море відійшло від берегів.

Одеса тварини Одеська область Новини Одеси екологія дикі тварини
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації