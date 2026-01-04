Відео
Україна
Квіти посеред зими — на Одещині зафіксували тривожний рекорд

Квіти посеред зими — на Одещині зафіксували тривожний рекорд

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 11:10
На Одещині зацвіла червонокнижна брандушка посеред зими
Пізньоцвіт анкарський. Фото ілюстративне: pixabay

На Одещині зафіксували аномально раннє масове цвітіння рідкісної червонокнижної рослини. Екологи б’ють на сполох, адже такого явища в регіоні не спостерігали десятиліттями.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв. 

Читайте також:

Цвітіння посеред зими

За його словами, у південній частині регіону, в українському Буджаку, почав масово цвісти пізньоцвіт анкарський, який у місцевих жителів відомий під назвою брандушка. Це рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України як вразливий вид.

Він каже, що перші квіти з’явилися ще в середині грудня 2025 року на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", а на початку січня їх уже масово фіксують поблизу Татарбунар. Для цієї рослини це надзвичайно ранній термін.

Тривожний рекорд

Еколог Іван Русєв, який багато років досліджує природу Буджаку, наголошує, що подібного не бачив за весь час спостережень.

"Такій масовий вихід і цвітіння брандушек це неймовірно ранній строк їх появи. За понад 30 років, що я спостерігаю за такими рослинами біля Татарбунар, такого раннього строку масового пробудження ще не було", — зазначив Русєв.

За словами еколога, ареал цієї рослини в Буджаку щороку скорочується. Поєднання кліматичних змін і людського впливу може призвести до того, що брандушка зникне з цих місць повністю.

Нагадаємо, на Одещині вперше за весь час спостережень зафіксували єнотоподібного собаку. Також ми писали, що у дельті Дунаю на Одещині після російської атаки спалахнула масштабна пожежа.

Одеса Одеська область зима квіти Новини Одеси пустоцвіти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
