Пожежа унаслідок атаки в дельті Дунаю розширилася — відео

Рятувальники на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

У дельті Дунаю на Одещині після російської атаки спалахнула масштабна пожежа, яка за добу суттєво поширилася. Вогонь уже охопив десятки гектарів, а дістатися до осередків займання рятувальники не можуть.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Пожежа в дельті Дунаю

У ніч на 2 січня під час повітряного нападу противника із застосуванням безпілотника в дельті річки Дунай зафіксували загоряння очерету на острові Анкудинів. Спочатку, за даними Ізмаїльської РДА, пожежа охопила близько 10 гектарів, однак уже станом на 3 січня її площа зросла до 35 гектарів.

Через складні природні умови доступ екстрених служб до осередків займання залишається неможливим. Вогонь з острова Анкудинів перекинувся на територію Вилківського лісництва Ізмаїльського надлісництва філії "Південний лісовий офіс" ДП "Ліси України". Також займання поширилося на острів Очаківський через гирло Анкудинове.

Чи є загроза будинкам

Наразі загрози житловим будинкам немає. За інформацією служб, напрямок вітру спрямовує полум’я у бік моря, що знижує ризики для населених пунктів. Водночас пожежа продовжує поширюватися очеретяними масивами.

Нагадаємо, російські війська атакували Дніпропетровську область, через влучання виникли пожежі. Також ми писали, що уламки дрона знищили вантаж Нової пошти на Одещині.