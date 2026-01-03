Пожар в результате атаки в дельте Дуная расширился - видео

Спасатели на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В дельте Дуная в Одесской области после российской атаки вспыхнул масштабный пожар, который за сутки существенно распространился. Огонь уже охватил десятки гектаров, а добраться до очагов возгорания спасатели не могут.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Пожар в дельте Дуная

В ночь на 2 января во время воздушного нападения противника с применением беспилотника в дельте реки Дунай зафиксировали возгорание камыша на острове Анкудинов. Сначала, по данным Измаильской РГА, пожар охватил около 10 гектаров, однако уже по состоянию на 3 января его площадь выросла до 35 гектаров.

Из-за сложных природных условий доступ экстренных служб к очагам возгорания остается невозможным. Огонь с острова Анкудинов перекинулся на территорию Вилковского лесничества Измаильского надлесничества филиала "Южный лесной офис" ГП "Леса Украины". Также возгорание распространилось на остров Очаковский через устье Анкудиново.

Есть ли угроза домам

Сейчас угрозы жилым домам нет. По информации служб, направление ветра направляет пламя в сторону моря, что снижает риски для населенных пунктов. В то же время пожар продолжает распространяться по камышовым массивам.

Напомним, российские войска атаковали Днепропетровскую область, из-за попадания возникли пожары. Также мы писали, что обломки дрона уничтожили груз Новой почты в Одесской области.