Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Обстрел дельты Дуная на Одесчине — площадь пожара выросла втрое

Обстрел дельты Дуная на Одесчине — площадь пожара выросла втрое

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 12:28
Пожар в результате атаки в дельте Дуная расширился - видео
Спасатели на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В дельте Дуная в Одесской области после российской атаки вспыхнул масштабный пожар, который за сутки существенно распространился. Огонь уже охватил десятки гектаров, а добраться до очагов возгорания спасатели не могут.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Пожар в дельте Дуная

В ночь на 2 января во время воздушного нападения противника с применением беспилотника в дельте реки Дунай зафиксировали возгорание камыша на острове Анкудинов. Сначала, по данным Измаильской РГА, пожар охватил около 10 гектаров, однако уже по состоянию на 3 января его площадь выросла до 35 гектаров.

Из-за сложных природных условий доступ экстренных служб к очагам возгорания остается невозможным. Огонь с острова Анкудинов перекинулся на территорию Вилковского лесничества Измаильского надлесничества филиала "Южный лесной офис" ГП "Леса Украины". Также возгорание распространилось на остров Очаковский через устье Анкудиново.

Есть ли угроза домам

Сейчас угрозы жилым домам нет. По информации служб, направление ветра направляет пламя в сторону моря, что снижает риски для населенных пунктов. В то же время пожар продолжает распространяться по камышовым массивам.

Напомним, российские войска атаковали Днепропетровскую область, из-за попадания возникли пожары. Также мы писали, что обломки дрона уничтожили груз Новой почты в Одесской области.

Одесса пожар Одесская область обстрелы Дунай Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации