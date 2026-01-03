Відео
Головна Одеса Несподівані гості на Одещині — помічено єнотоподібну собаку

Несподівані гості на Одещині — помічено єнотоподібну собаку

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 11:48
На Одещині вперше зафіксували єнотоподібного собаку
Єнотоподібна собака, яку помітили на Одещині. Фото: Олександр Гайдаш/Rewilding Ukraine

На Одещині вперше за весь час спостережень зафіксували єнотоподібного собаку. Фотопастка показала одразу двох тварин.

Про це повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.

Читайте також:

Єнотоподібні собаки на Одещині

За інформацією екологів, подія сталася на території адаптаційного вольєра у Тарутинський степ. Біля залишків загиблої лані фотопастка зафіксувала одразу дві єнотоподібні собаки. Раніше цей вид тут не спостерігали жодного разу.

Помічено єнотоподібну собаку
Єнот в Тарутинському степу. Фото: Олександр Гайдаш/Rewilding Ukraine

Фахівці кажуть, що кадри показали не поодинокий візит, а повноцінну роботу природних процесів. Окрім ланей та оленів, які періодично з’являлися на цій ділянці, камера також зафіксувала лисицю, куницю, сороку та двох єнотоподібних собак.

Косулі в полі
Козулі біля кісток. Фото: Олександр Гайдаш/Rewilding Ukraine

Не втрата, а про баланс

Екологи наголошують про відновлення балансу в природі. Падальники й хижаки виконують свою роль, органічна речовина повертається в ґрунт, а степ функціонує як самодостатня жива система.

"Саме так виглядає rewilding у дії: коли навіть смерть стає частиною відновлення життя. Ревайлдинг — це не лише про повернення великих тварин. Це про повернення всіх природних процесів", — додали екологи.

Лисиця в степу
Лисиця в Тарутинському степу. Фото: Олександр Гайдаш/Rewilding Ukraine

Нагадаємо, на Одещині клімат губить горностая. Також ми писали, що одеситів просять допомогти врятувати птахів, які постраждали від олії в морі.

Одеса тварини Одеська область Новини Одеси собака дикі тварини
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
