Главная Одесса Неожиданные гости на Одесчине — замечена енотовидная собака

Неожиданные гости на Одесчине — замечена енотовидная собака

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 11:48
В Одесской области впервые зафиксировали енотовидную собаку
Енотовидная собака, которую заметили в Одесской области. Фото: Александр Гайдаш/Rewilding Ukraine

В Одесской области впервые за все время наблюдений зафиксировали енотовидную собаку. Фотоловушка показала сразу двух животных.

Об этом сообщили в общественной организации Rewilding Ukraine.

Читайте также:

Енотовидные собаки в Одесской области

По информации экологов, происшествие произошло на территории адаптационного вольера в Тарутинской степи. Возле остатков погибшей лани фотоловушка зафиксировала сразу две енотовидные собаки. Ранее этот вид здесь не наблюдали ни разу.

Помічено єнотоподібну собаку
Енот в Тарутинской степи. Фото: Александр Гайдаш/Rewilding Ukraine

Специалисты говорят, что кадры показали не единичный визит, а полноценную работу природных процессов. Кроме ланей и оленей, которые периодически появлялись на этом участке, камера также зафиксировала лису, куницу, сороку и двух енотовидных собак.

Косулі в полі
Косули возле костей. Фото: Александр Гайдаш/Rewilding Ukraine

Не потеря, а о балансе

Экологи отмечают про восстановления баланса в природе. Падальщики и хищники выполняют свою роль, органическое вещество возвращается в почву, а степь функционирует как самодостаточная живая система.

"Именно так выглядит rewilding в действии: когда даже смерть становится частью восстановления жизни. Ревайлдинг — это не только о возвращении крупных животных. Это о возвращении всех природных процессов", — добавили экологи.

Лисиця в степу
Лиса в Тарутинской степи. Фото: Александр Гайдаш/Rewilding Ukraine

Напомним, в Одесской области климат губит горностая. Также мы писали, что одесситов просят помочь спасти птиц, которые пострадали от масла в море.

Одесса животные Одесская область Новости Одессы собака дикие животные
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
