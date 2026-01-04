Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Цветы посреди зимы — на Одесчине зафиксировали тревожный рекорд

Цветы посреди зимы — на Одесчине зафиксировали тревожный рекорд

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 11:10
В Одесской области зацвела краснокнижная брандушка посреди зимы
Безвременник анкарский. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области зафиксировали аномально раннее массовое цветение редкого краснокнижного растения. Экологи бьют тревогу, ведь такого явления в регионе не наблюдали десятилетиями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

Реклама
Читайте также:

Цветение посреди зимы

По его словам, в южной части региона, в украинском Буджаке, начал массово цвести безвременник анкарский, который у местных жителей известен под названием брандушка. Это редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины как уязвимый вид.

Он говорит, что первые цветы появились еще в середине декабря 2025 года на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", а в начале января их уже массово фиксируют вблизи Татарбунар. Для этого растения это чрезвычайно ранний срок.

Тревожный рекорд

Эколог Иван Русев, который много лет исследует природу Буджака, отмечает, что подобного не видел за все время наблюдений.

"Такой массовый выход и цветение брандушек это невероятно ранний срок их появления. За более 30 лет, что я наблюдаю за такими растениями возле Татарбунар, такого раннего срока массового пробуждения еще не было", — отметил Русев.

По словам эколога, ареал этого растения в Буджаке ежегодно сокращается. Сочетание климатических изменений и человеческого воздействия может привести к тому, что брандушка исчезнет из этих мест полностью.

Напомним, в Одесской области впервые за все время наблюдений зафиксировали енотовидную собаку. Также мы писали, что в дельте Дуная в Одесской области после российской атаки вспыхнул масштабный пожар.

Одесса Одесская область зима цветы Новости Одессы пустоцветы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации