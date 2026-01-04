В Одесской области зацвела краснокнижная брандушка посреди зимы

Безвременник анкарский. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области зафиксировали аномально раннее массовое цветение редкого краснокнижного растения. Экологи бьют тревогу, ведь такого явления в регионе не наблюдали десятилетиями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

Реклама

Читайте также:

Цветение посреди зимы

По его словам, в южной части региона, в украинском Буджаке, начал массово цвести безвременник анкарский, который у местных жителей известен под названием брандушка. Это редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины как уязвимый вид.

Он говорит, что первые цветы появились еще в середине декабря 2025 года на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", а в начале января их уже массово фиксируют вблизи Татарбунар. Для этого растения это чрезвычайно ранний срок.

Тревожный рекорд

Эколог Иван Русев, который много лет исследует природу Буджака, отмечает, что подобного не видел за все время наблюдений.

"Такой массовый выход и цветение брандушек это невероятно ранний срок их появления. За более 30 лет, что я наблюдаю за такими растениями возле Татарбунар, такого раннего срока массового пробуждения еще не было", — отметил Русев.

По словам эколога, ареал этого растения в Буджаке ежегодно сокращается. Сочетание климатических изменений и человеческого воздействия может привести к тому, что брандушка исчезнет из этих мест полностью.

Напомним, в Одесской области впервые за все время наблюдений зафиксировали енотовидную собаку. Также мы писали, что в дельте Дуная в Одесской области после российской атаки вспыхнул масштабный пожар.